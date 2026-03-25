Finalul unuia dintre cele mai virale seriale ale momentului, „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, va fi difuzat joi, 26 martie, la ora 21:00 EST. Episodul cu numărul 9 va prezenta publicului tragicul accident de avion din 1999 în care și-au pierdut viața atât moștenitorul familiei Kennedy, cât și soția sa, Carolyn, și sora ei, Lauren.

Un fenomen viral si o intoarcere in anii ’90

De la debutul său pe 12 februarie, producția lui Ryan Murphy, parte a francizei „American Story”, a dominat conversațiile online, în special pe TikTok. Serialul i-a readus în atenția publicului pe John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette, prezentând o călătorie prin momentele fericite, dar și prin cele turbulente ale căsniciei lor. Nu de puține ori, certurile publice și presiunile tot mai mari au fost firul roșu al primelor opt episoade.

Dincolo de dramă, serialul a reaprins o adevărată frenezie pentru stilul minimalist al anilor ’90. Pe bune, fanii au luat cu asalt magazinele în căutarea unor piese vestimentare inspirate de Carolyn: bentițe din carapace de broască țestoasă, rochii mulate din satin, blugi evazați și paltoane din lână. Nici ochelarii de soare purtați de JFK Jr. nu au fost ignorați.

Ce s-a intamplat in penultimul episod?

Penultimul episod a pregătit deja terenul pentru deznodământul dramatic. Scena îi arată pe cei doi certându-se după ce JFK Jr. se întoarce de la petrecerea de lansare a cărții unui jurnalist. La scurt timp, la televizor apare știrea despre accidentul de mașină al Prințesei Diana.

Stai puțin, de la ce a pornit cearta? De la o mașină de spălat vase (a pornit-o sau nu?), dar, în realitate, discuția atinge teme mult mai profunde din relația lor, inclusiv mențiuni încărcate despre mamele lor. Episodul face un salt de un an în viitor, cu mai multe voci ridicate. Iar un detaliu important este că JFK Jr. apare în cârje, în urma unui accident de parapantă. Ba chiar își sună instructorul de zbor la un moment dat, fiind în proces de a-și obține licența de pilot, ceea ce pare a fi una dintre cele mai directe manevre de prevestire a tragediei din partea serialului.

Finalul tragic: ce vom vedea in episodul 9

V-ați gândit vreodată cum va fi portretizat momentul final? Episodul 9 îi va plasa pe spectatori în mijlocul dezastrului din vara anului 1999. Cuplul, împreună cu sora lui Carolyn, Lauren, se îndreptau spre Hyannis Port pentru o nuntă a familiei Kennedy, dar plănuiau să o lase mai întâi pe Lauren la Martha’s Vineyard.

Planurile nu s-au concretizat niciodată.

Avionul Piper Saratoga pilotat de JFK Jr. s-a prăbușit înainte de a ajunge pe insulă. Cauza oficială a accidentului? „Dezorientare spațială” a pilotului în acea noapte, conform Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (National Transportation Safety Board). Interesant este că o parte din aceste momente a fost deja prezentată publicului chiar în primul episod al serialului, care s-a deschis cu cei trei îndreptându-se spre aeroport, un sărut între John și Carolyn, și decolarea avionului.

Sinopsisul episodului 9 dezvăluie, în lipsa unui trailer detaliat, doar atât: „Lumea privește cum se produce tragedia”. Asta ne face să presupunem că episodul va explora și reacția publicului la aceste decese traumatizante, aducând din nou în discuție așa-numitul „blestem al familiei Kennedy”.

Cum poti urmari finalul sezonului

Dar cum poate fi urmărit episodul în România? Pentru cei fără un abonament la cablu în SUA, finalul poate fi vizionat prin servicii de streaming precum DirecTV și Hulu + Live TV. Numai ca pentru publicul larg, cea mai simplă variantă rămâne platforma Hulu, unde toate episoadele din „Love Story” devin disponibile a doua zi după difuzarea lor pe postul FX.