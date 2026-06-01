Taylor Swift tocmai a confirmat zvonurile care circulau de luni de zile pe internet. Artista lansează o piesă originală pentru coloana sonoră a noului film animat Toy Story 5. Melodia se numește „I Knew It, I Knew You” și va fi disponibilă pentru toată lumea pe 5 iunie.

Nostalgia copilăriei prinde din nou viață

Știi momentul ăla când o bucată din copilăria ta se intersectează perfect cu preferințele tale de acum? Exact asta se întâmplă aici. Pentru noi, generația care a crescut cu Woody și Buzz Lightyear, această colaborare este o doză pură de nostalgie amestecată cu pop culture actual. Practic, Taylor ne oferă coloana sonoră perfectă pentru serile de vară în care vrem să ne simțim din nou copii, dar cu o sensibilitate adultă.

Iar fanii au știut de ceva vreme că se pregătește ceva uriaș. În ultimele luni, internetul a fost plin de teorii după ce Pixar a montat panouri publicitare misterioase în orașe mari precum Chicago, Los Angeles și Londra. Pe ele apăreau doar inițialele „TS” și exact 13 nori pufoși. Cifra 13 este, acum, cel mai cunoscut indiciu din universul artistei. Mai mult, data lansării filmului, 19 iunie, coincide fix cu ziua în care Taylor a scos pe piață single-ul ei de debut, „Tim McGraw”.

Indiciile ascunse și declarația oficială

Și asta nu a fost tot. Fanii cu ochi de vultur au observat că pescărușii de pe coperta albumului 1989 (Taylor’s Version) s-au transformat misterios în nori pe platformele de streaming. Plus o animație specifică pe TikTok și un clip postat de Pixar cu personajul Jessie dansând, având ca descriere o referință subtilă la versurile din „Shake It Off”.

Numai că acum nu mai e nevoie de nicio teorie. Cântăreața a rupt tăcerea pe Instagram, postând o fotografie cu ea dormind într-un câmp de flori, perfect integrată în estetica filmului.

„Este un *Toy* Story. Știați voi! Noua mea melodie originală «I Knew It, I Knew You» pentru Disney și @pixar @toystory 5 va fi a voastră pe 5 iunie.” – Taylor Swift, Cântăreață și compozitoare

Așa cum a relatat Theblast într-un articol publicat recent, artista a fost absolut fascinată de proiect încă de la prima vizionare a unei versiuni de lucru a filmului.

S-a îndrăgostit pe loc de poveste.

Sincer, nici nu a stat pe gânduri și a fugit la studio să scrie piesa imediat ce a ajuns acasă, bifând astfel o dorință pe care o avea încă din copilărie.

„Întotdeauna am visat să pot scrie pentru aceste personaje pe care le ador de când eram un copil de 5 ani care urmărea primul Toy Story. Uneori pur și simplu știi, ? Puteți precomanda acum exclusiv pe site-ul meu și puteți vedea Toy Story 5 în cinematografe pe 19 iunie.” – Taylor Swift, Cântăreață și compozitoare

Fanii visează deja la premiile Oscar

Reacțiile nu s-au lăsat deloc așteptate. Secțiunea ei de comentarii a explodat pur și simplu de entuziasm. Unii admiratori sunt convinși că vom avea parte de o nouă scenă extrem de emoționantă cu personajul Jessie, pe fundalul acestei noi balade. Alții merg și mai departe și pariază că această melodie îi va aduce artistei o statuetă Oscar sau măcar un Glob de Aur.

Dar să fim serioase, Taylor nu e deloc străină de lumea filmului. De la aparițiile ei în „Valentine’s Day” sau „Amsterdam”, până la vocea împrumutată în „The Lorax” și debutul regizoral cu „All Too Well: The Short Film”, ea a dovedit mereu că știe cum să spună o poveste vizuală.

Acum mingea este în terenul nostru. Până pe 5 iunie, când piesa va fi lansată oficial pe toate platformele, poți da precomandă direct pe site-ul ei. Premiera filmului din 19 iunie va fi un eveniment de bifat în calendarul de vară, perfect pentru o ieșire la cinema cu fetele sau cu cei mici.