Carrie-Anne are 47 de ani și, în ciuda faptului că suferă de diabet de tip 1, neuropatie și pierderea parțială a vederii, aleargă constant și participă la maratoane pentru a strânge fonduri caritabile. Numai că, în urmă cu doar câțiva ani, la 43, abia putea alerga după un autobuz. Acea zi a fost însă începutul unei călătorii care i-a schimbat viața.

De la zero la maraton

Totul a pornit de la o decizie simplă, după kilogramele acumulate în pandemie. „M-am hotărât să mă înscriu în programul Couch to 5K deoarece mă îngrășasem mult în timpul Covid și am simțit că trebuie să fac ceva. Pe lângă concentrarea pe alimente mai sănătoase, am vrut să încorporez exerciții care să mă introducă treptat în mișcare și care să nu fie costisitoare, precum abonamentul la o sală de sport.”

Să fim serioși, începutul nu a fost deloc roz. Carrie-Anne recunoaște fără ocolișuri. „Înainte de asta, uram exercițiul fizic. Nici măcar după un autobuz nu aș fi alergat. Eram eleva care o ruga pe mama să-i scrie o scutire ca să nu facă sport.”

Recomandari 7 primere cu SPF care hidratează tenul și simplifică rutina de machiaj

Dar a continuat. „La început, alergarea a fost foarte grea, dar eram hotărâtă să finalizez programul Couch to 5K și nu aveam de gând să mă las învinsă – pot fi destul de încăpățânată.” Odată ce a terminat programul, a vrut medalii. A început cu un Parkrun, apoi curse locale de 5 și 10 kilometri. Treptat, a început să-i placă, iar alergatul de trei ori pe săptămână a devenit un obicei.

Lupta cu diabetul și complicațiile

Dincolo de performanța sportivă, povestea ei este una despre reziliență în fața unor provocări medicale copleșitoare. „A trăi cu diabet de tip 1 este greu. Nu ai niciodată o pauză, te gândești constant la asta, la ce mănânci, la necesarul de insulină și la nivelul glicemiei, ca să nu mai vorbim de complicațiile care pot apărea.”

„Am fost diagnosticată cu diabet de tip 1 la vârsta de nouă ani. Dar, de-a lungul anilor, am devenit foarte conștientă de daunele pe care simt că boala le-a provocat corpului meu”, mărturisește ea. Complicațiile au apărut după nașterea celui mai mic copil, în 2006. Acum are neuropatie la mâini și picioare și și-a pierdut parțial vederea din cauza unui edem macular. Impactul asupra vieții de zi cu zi a fost devastator: nu mai poate șofa, nu poate ieși singură din casă și are nevoie de ajutor pentru sarcini simple.

Recomandari Uita de nuntile clasice, 5 tendinte unice domina complet anul 2026

O realitate greu de acceptat.

O prietenie care îi ghidează pașii

V-ați gândit vreodată cum aleargă o persoană cu deficiențe de vedere? Carrie-Anne nu este singură. La sala de sport l-a cunoscut pe Emma, care i-a devenit ghid de alergare. „Este o adevărată binecuvântare, și îmi «citește» drumul, anunțându-mă de orice pericole care apar. Mă ghidează literalmente pe parcursul alergărilor, mă susține enorm și știe ce să facă și care sunt semnele dacă încep să intru într-un episod de hipoglicemie.”

Relația lor se bazează pe o încredere absolută. „Există multă încredere implicată într-o relație de alergare cu ghid. Ea mă oprește, la propriu, să nu cad, să nu fiu călcată de mașină și tot ce se poate întâmpla între.”

Recomandari McDonald’s anunta noul burger Big Arch si reactia virala a CEO-ului

Alergarea înseamnă libertate

Pentru Carrie-Anne, mișcarea a devenit mai mult decât un sport. „Pentru mine, alergarea este totul. Mi-a dat un sentiment de libertate. O pot compara doar cu urcatul în mașină și condusul cu muzica la maximum și geamurile deschise – îmi dă același sentiment.”

Si i-a schimbat complet perspectiva asupra propriei condiții. „M-a ajutat să accept faptul că am o afecțiune medicală pe viață și că trebuie să mă confrunt cu ea, în loc să lupt împotriva ei.” A reușit astfel să preia din nou controlul. „Alergarea m-a ajutat să revendic un sentiment de control asupra sănătății mele.”

Visul ei a fost mereu să participe la maratonul londonez. „Scopul meu a fost întotdeauna să alerg Maratonul de la Londra și am fost foarte norocoasă să pot face asta în 2023 (un vis împlinit pentru orice alergător amator).”

Sfatul ei pentru oricine se simte descurajat de o problemă de sănătate este direct. „Mi s-a spus tot timpul că ar trebui să încerc să fac mișcare și că voi simți beneficiile, dar, sincer? Pur și simplu nu aveam chef. Totul mă durea și nu puteam trece peste asta. Dar insistați, pentru că ceea ce face pentru tine fizic, dar și mental, este cu adevărat o schimbare de viață.”

Privind înapoi, are un singur regret. „Dacă aș putea vorbi cu eul meu mai tânăr, m-aș încuraja să-mi iau diagnosticul mai în serios. Complicațiile pot apărea la oricine; nu vei «scăpa nepedepsit».” Astăzi, mesajul ei este clar și puternic. „Pentru mine, alergarea simbolizează libertatea și independența. Aș dori ca toată lumea să poată experimenta acest sentiment în viața sa.”