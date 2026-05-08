Căutarea garderobei perfecte pentru zilele toride tocmai a devenit mult mai simplă. Brandul britanic Marks & Spencer a lansat noua colecție capsulă Love That, gândită special pentru confortul tău estival. Partea cea mai bună este că peste jumătate din această colecție are prețuri de 30 de lire sterline sau chiar mai puțin.

Echilibrul perfect între confort și stil

Ți s-a întâmplat vreodată să stai minute în șir în fața șifonierului deschis, într-o dimineață sufocantă de iulie, și să simți că pur și simplu nu ai ce să porți? Să fim sincere, toate trecem prin asta. „Toată lumea vrea să se simtă bine în hainele sale, iar la venirea verii, cu mai multă piele la vedere și o modă care se pretează natural la piese care urmăresc linia corpului, încrederea pe care ți-o inspiră ținuta ta este neprețuită.”

„Nu vorbim nici despre o încredere ostentativă, de tipul «privește-mă». Încrederea unei garderobe de vară bine curatoriate este ceva mai silențios și înseamnă că nu trebuie să te gândești prea mult la ce pui pe tine în acea dimineață.”

Aici intervine noua linie de la M&S. „Atingerea acelui echilibru, totuși, este rareori accidentală. Se bazează pe piese care se simt instinctiv de purtat, dar care încă păstrează suficient interes pentru a eleva cotidianul.”

Și e perfect adevărat. „Prea minimal, și lucrurile pot eșua. Pe de altă parte: prea detaliat, și dintr-odată efortul se vede.”

Materiale care te lasă să respiri

Cu o istorie și o domnie de 142 de ani pe piață, brandul a înțeles exact tema acestei veri. Într-un articol recent publicat de Independent, se subliniază că avem nevoie de „haine care lucrează cu căldura, mai degrabă decât împotriva ei.”

Baza acestei selecții este formată din topuri din bumbac moale, bluze aerisite și cămăși relaxate. O bluză cu mâneci bufante, de exemplu, aduce volum subtil, dar rămâne extrem de purtabilă. Iar piesele din bumbac brodat adaugă textură fără să te încarce vizual.

„Într-o piață în care moda se simte din ce în ce mai aspirațională de dragul aspirației, abordarea M&S asupra îmbrăcămintei de vară este un tonic binevenit.”

Rochia ca piesă de rezistență

„Dacă există o piesă care muncește din greu pe parcursul verii, aceea este rochia, iar M&S cunoaște atracția unei atitudini «una și gata» pentru hainele de vreme caldă.”

Găsești în colecție o rochie midaxi cu detalii cu volane care îți oferă acea tranziție ușoară de la ținuta de birou la o ieșire pe seară. Ai la dispoziție și o rochie mini din bumbac cu detalii decupate, o variantă mult mai relaxată. Toate sunt croite din materiale care te lasă să respiri (gândește-te la bumbacul moale și inul cu aspect purtat), esențiale când temperaturile cresc alarmant.

Detaliile care fac diferența zi de zi

Dar frumusețea stă în micile accente. Tivuri festonate, finisaje din dantelă delicată și detalii cu volane moi apar peste tot în colecție.

Mic detaliu, mare diferență.

La capitolul accesorii, o geantă de umăr cu mărgele sau un colier simplu cu pandantiv completează ținuta fără să fure privirea. Până și încălțămintea urmează aceeași regulă, cu sandale discrete care ancorează perfect piesele vestimentare.

„Nimic nu se simte flamboaiant, și totuși totul se simte avangardist în modă. Această combinație este notoriu de greu de obținut.”

Între noi fie vorba, versatilitatea este esențială. Aceste haine nu sunt doar pentru o nuntă sau o petrecere pretențioasă, ci pentru naveta aglomerată (mai ales în zilele când transportul în comun din marile orașe devine o adevărată saună), ieșiri de weekend sau vacanțe. Iar faptul că peste jumătate din piese costă cel mult 30 de lire sterline te ajută să îți adaptezi garderoba la noul sezon fără un efort financiar major.