Serialul Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette a ajuns la finalul său tragic, dar un al doilea sezon pare foarte probabil, având în vedere că producția a fost gândită ca o serie antologică. Creatorul serialului, Connor Hines, a și lăsat să se înțeleagă că Elizabeth Taylor și Richard Burton ar putea fi următorii subiecți. „Au intensitatea potrivită”, a sugerat el.

Numai că lumea celebrităților este plină de cupluri iconice. Hai să vedem ce alte povești de dragoste ar putea ajunge pe micile ecrane.

Regele Charles și Prințesa Diana

O astfel de alegere le-ar oferi scenariștilor material din plin. Povestea lor nu este, la urma urmei, atât de diferită de cea a lui Carolyn Bessette și John F. Kennedy Jr. Prințesa Diana a avut un sfârșit la fel de tragic și, la fel ca Bessette, s-a căsătorit într-o familie faimoasă la nivel mondial, devenind un magnet pentru presă.

E drept că serialul The Crown a abordat deja subiectul, dar interesul cultural pentru Prințesa Di, și prin extensie pentru Regele Charles și Regina Camilla, este etern.

Triunghiul Aniston, Pitt și Jolie

V-ați gândit vreodată cum ar arăta pe ecran povestea asta? Fără îndoială, ar fi un coșmar juridic și poate puțin lipsit de etică să o dezgropăm acum, dar e un exercițiu de imaginație. Povestea de dragoste (și apoi de trădare) care a captivat anii 2000 i-a avut în centru pe Brad și Jen, cuplul perfect… până când Brad și Angelina au părut cuplul perfect.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Mr. & Mrs. Smith (filmul din 2005) și ambii au recunoscut ulterior că s-au îndrăgostit, deși Brad era încă însurat cu Jen la acea vreme. Știm cum s-a terminat. Șase copii mai târziu, Brad și Ange au divorțat, iar Jen se întâlnește cu un hipnoterapeut.

Stevie Nicks și Lindsey Buckingham

Da, știm, există Daisy Jones & The Six, dar acești doi artiști merită propriul lor film biografic complet. Cunoscută în întreaga lume drept cea mai lungă relație „cu năbădăi” din istorie, povestea lui Stevie și Lindsey, care și-au petrecut majoritatea timpului în Fleetwood Mac împăcându-se, despărțindu-se și scriind cântece despre asta, încă ne fascinează.

Cifrele vorbesc de la sine.

Versurile sunt grăitoare: „Nu vei scăpa niciodată de sunetul femeii care te-a iubit… am fost doar o proastă!?”. Producătorii ar trebui să ofere publicului ceea ce își dorește.

Patti Smith și Robert Mapplethorpe

Încă din 2015, Showtime anunța că va dezvolta o miniserie bazată pe memoriile premiate ale lui Patti Smith, Just Kids, cu Smith însăși atașată proiectului ca scenaristă. Și totuși, peste un deceniu mai târziu, serialul nu a apărut. Păcat, pe bune. Povestea lor de dragoste, care a început ca o idilă tinerească și s-a transformat într-o prietenie profundă înainte de moartea prematură a lui Mapplethorpe în 1982, merită ecranizată. A existat filmul Mapplethorpe din 2018, dar fanii își doresc mai mult. Poate cu Kristen Stewart în rolul principal?

Jennifer Lopez și Ben Affleck

Într-un fel, J.Lo și Ben Affleck au format un cuplu destul de neobișnuit. Ea, o artistă strălucitoare și vedeta pop din spatele piesei „Jenny from the Block”; el, actorul veșnic torturat căruia îi place să fumeze țigări și să privească în gol. Cumva, scânteile au apărut, și încă de două ori.

„Ești perfect / Pur și simplu nu mă pot controla”, cânta J.Lo în „Dear Ben”, în timp ce el își arăta dragostea în alte moduri, cum ar fi mângâind-o pe un iaht. Mulți sunt disperați să afle ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, atât în anii 2000, cât și în timpul Bennifer 2.0, aproximativ 20 de ani mai târziu.