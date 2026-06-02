Dua Lipa a spus un „Da” hotărât în fața ofițerului stării civile, alături de noul ei soț, Callum Turner. Ceremonia intimă a avut loc duminică, 31 mai, la primăria Old Marylebone, în prezența câtorva membri ai familiei și a prietenilor apropiați. Dar ceea ce a captat cu adevărat privirile nu a fost doar discreția momentului, ci alegerea ei vestimentară cu totul neașteptată pentru o mireasă.

Gândește-te la asta puțin. Trăim într-o perioadă în care rochiile de mireasă voluminoase încep să piardă teren în fața unor ținute cu adevărat personale și ancorate în realitate. Alegând un costum cu fustă și o bijuterie statement, artista ne arată că stilul nupțial poate fi o extensie a personalității tale de zi cu zi, nu doar un costum pe care îl porți o singură dată. E un mesaj subtil despre cum ne putem construi momentele importante fix așa cum simțim.

Inspirația din spatele unei ținute atipice

Se pare că panoul de inspirație al artistei a avut o referință clară. O imagine iconică cu Bianca Perez-Mora Macias la nunta ei cu Mick Jagger din 1971, la un tribunal din Saint-Tropez, purtând un costum alb cu fustă, o pălărie imensă și un decolteu generos.

Și exact asta a livrat și ea.

Cântăreața a îmbrăcat o creație Schiaparelli Haute Couture care a respectat perfect acea estetică retro. Numai că piesa de rezistență a fost cu totul alta. Ea a completat detaliile aurii ale sacoului cambrat cu un colier Bulgari din categoria high jewelry. O bijuterie spectaculoasă care i s-a încolăcit pe gât, culminând cu un cap de șarpe din aur roz, complet acoperit de diamante.

O istorie fascinantă purtată la gât

Până la urmă, de ce un șarpe la nuntă? Popularitatea acestui motiv în bijuterii ne poartă înapoi cu vreo 5.000 de ani, tocmai în Egiptul antic. Iar așa cum a relatat recent Vogue într-un material dedicat, simbolul a fost extrem de apreciat și în perioada victoriană. În anul 1839, Prințul Albert i-a dăruit Reginei Victoria un inel din aur de 18 carate cu motiv de șarpe, pe care chiar el îl desenase.

La fel cum pantera este sinonimă cu Cartier, iar camelia cu Chanel, șarpele este inseparabil de casa Bulgari. Totul a început în 1948 cu un ceas Tubogas din aur încolăcit, iar de atunci designul a cucerit cele mai mari vedete.

V-ați gândit vreodată cum o singură bijuterie poate ascunde atâtea povești? Elizabeth Taylor a făcut faimos acest design în anii ’60, purtând o versiune opulentă de ceas pe platourile de filmare de la Cleopatra, în Roma. Povestea de dragoste dintre ea și Richard Burton a fost atât de intensă la jumătatea producției încât cuplul s-a ascuns odată de paparazzi direct în camera VIP cu bani a magazinului de pe Via Condotti.

Detaliul care face diferența în garderobă

O surpriză că Dua Lipa a ales exact această piesă pentru ziua ei cea mare. Artista a fost numită ambasador global pentru Bulgari încă din luna februarie. De atunci, a tot purtat diverse coliere strălucitoare Serpenti la evenimente majore. A asortat o piesă masivă cu o rochie Jean Paul Gaultier la Cannes luna trecută, iar în martie a optat pentru un alt model alături de o rochie Gucci albastru-electric la un eveniment al Fundației Elton John contra SIDA.

Cifrele și istoria vorbesc de la sine.

De la Diana Vreeland, care a purtat un design Serpenti de 30 de inci în jurul taliei, până la Zendaya, Susan Sarandon și Bella Hadid pe covorul roșu, șarpele rămâne un simbol al puterii feminine. Imaginează-ți doar cum ar arăta o piesă statement, chiar și una mai accesibilă, în ținutele tale de seară. Un sfat de la noi: caută mereu acele accesorii care spun o poveste, nu doar care sclipesc frumos.

Dacă această alegere vestimentară curajoasă va dicta o nouă tendință masivă în moda nupțială a acestui an. Până când vom vedea primele colecții de primăvară inspirate de acest moment, o singură întrebare plutește în aer: tu ai renunța la rochia clasică pentru un costum accesorizat cu o bijuterie plină de istorie?