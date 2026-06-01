Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, și actorul englez Callum Turner, de 36 de ani, au spus un „Da” hotărât într-o ceremonie intimă și surprinzător de discretă la Old Marylebone Town Hall. Iar detaliul care ne-a captat instantaneu atenția nu este doar secretul bine păstrat al evenimentului, ci alegerea vestimentară absolut atipică a miresei.

Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o garderobă de mireasă care ne simplifică viața, nu o complică? Exact asta ne propune artista. Renunțând la rochia tradițională masivă în favoarea unui costum perfect croit, ea rescrie regulile nescrise pentru viitoarele mirese. Gândește-te la libertatea de a purta o piesă pe care o poți integra ulterior în viața ta de zi cu zi, o abordare mult mai sustenabilă a modei nupțiale.

O decizie de stil curajoasă

Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material publicat recent, ținuta artistei este o reinterpretare modernă a unor momente iconice din istoria modei. Dua a ales un costum personalizat, creat de casa Schiaparelli. Deși în lumina aurie de mai părea ușor albăstrui, nuanța reală a fost un ivoire imaculat.

Cifrele și detaliile de croitorie vorbesc de la sine.

Sacoul la un singur rând de nasturi a prezentat o talie marcată care se deschidea ușor într-o siluetă peplum subtilă. Să fim serioase, acei nasturi aurii cu forme abstracte sunt exact detaliul care transformă o piesă clasică într-una de colecție. Fusta creion a completat perfect look-ul cu un tiv asimetric, extrem de modern.

Și pentru că accesoriile fac mereu diferența, Dua a adăugat o pălărie cu boruri largi semnată Stephen Jones, mănuși albe, pantofi Christian Louboutin și un choker argintiu spectaculos de la Bvlgari. În schimb, mirelul Callum Turner a mers pe o variantă clasică, atemporală: un costum bleumarin la două rânduri de nasturi de la Ferragamo, asortat cu o cămașă și o cravată în aceeași nuanță profundă.

Conexiunea cu Prințesa Diana

Acest look ne trimite direct cu gândul la anul 1971, când Bianca Jagger a purtat faimosul sacou alb Yves Saint Laurent la nunta ei cu Mick Jagger. Dar există o altă sursă de inspirație la fel de puternică.

„Deși look-ul de nuntă al lui Dua este complet diferit de costumul albastru pastel pe care Prințesa Diana l-a purtat în 1997, ca editor de modă care acoperă stilul regal în fiecare zi, există asemănări remarcabile.” – Laura Sutcliffe, Editor de Modă și Frumusețe

Prințesa Diana a purtat acel costum Versace albastru deschis, cu nasturi aurii și sacou la un singur rând, la Royal Brompton Hospital, când a vizitat tineri suferinzi de fibroză chistică. A fost o declarație de stil care a revoluționat ținutele office ale vremii.

Un sfat de la noi? Când îți alegi ținuta pentru un eveniment major, caută piese care îți reflectă personalitatea reală, nu doar așteptările celor din jur. Dacă marile branduri de mass-market vor lansa replici accesibile ale acestui costum asimetric pentru sezonul de nunți care abia începe.