Când o vezi pe Dua Lipa pe covorul roșu, te gândești probabil că genetica a fost extrem de generoasă cu ea. Și totuși, secretul pomeților ei perfect sculptați nu stă într-o seringă, ci în mâinile unei experte din Milano. Alessandra Ricchizzi este esteticiana la care artista apelează constant pentru un lifting manual complet non-invaziv.

Sinceră să fiu, într-o eră în care intervențiile estetice agresive par să fie la ordinea zilei pe rețelele sociale, o abordare naturală care promite un efect de ridicare vizibil este exact genul de soluție pe care vrem să o integrăm în rutina noastră. Dincolo de strălucirea de pe scenă a vedetelor, miza reală aici este că putem obține un ten ferm și detensionat fără să recurgem la proceduri dureroase sau la timp de recuperare.

Artista a trecut pentru prima dată pragul cabinetului din fermecătorul cartier Navigli în 2023, moment în care a testat faimosul tratament dezvoltat chiar de expertă. Într-un interviu publicat recent de Vogue, aflăm că această pasiune pentru sculptarea feței nu a apărut peste noapte. Ricchizzi povestește că a început să maseze păpuși la vârsta de opt ani și nu s-a mai oprit de atunci, transformând o joacă de copii într-o metodă patentată de estetică avansată, denumită „AR Lifting”.

Filosofia din spatele memoriei faciale

Dar cum funcționează mai exact această tehnică? Te-ai întrebat vreodată de ce fața noastră pare să rețină oboseala sau stresul de peste zi? Experta italiană numește acest fenomen „memorie facială”, care include absolut totul, de la liniile fine până la textura care se schimbă pe măsură ce înaintăm în vârstă.

„Filosofia mea se bazează pe ideea că fața nu ține doar de estetică, ci este și o expresie a echilibrului intern.” – Alessandra Ricchizzi, esteticiană

Procedura este personalizată la milimetru pentru fiecare clientă în parte. În timpul ședințelor, se lucrează pe trei axe faciale distincte pentru a șterge această memorie încărcată. Mai întâi se intervine pe axa centrală verticală, apoi, la următoarele programări, pe cea orizontală, iar în final pe cea oblică. Rezultatul final este un efect de ridicare și repoziționare care poate ajunge până la 6 centimetri.

Cifrele chiar vorbesc de la sine.

Mănușile cu LED și detensionarea maxilarului

Iar tratamentul propriu-zis este o experiență extrem de tactilă. Terapia începe cu o serie de mișcări manuale menite să definească conturul feței și să elibereze tensiunea acumulată. Știu exact ce simți dacă și tu îți încleștezi maxilarul noaptea sau când ești stresată la birou. Acest tip de masaj profund este o salvare absolută pentru articulația temporo-mandibulară.

Pentru Dua Lipa, experta folosește o mănușă specială cu vârfuri LED roșii. Aceasta promovează o acțiune anti-gravitație, stimulând țesuturile musculare în profunzime, în timp ce produsele hidratante pătrund mult mai bine în piele. Efectele se văd imediat. Vorbim despre reducerea inflamației, o circulație mult îmbunătățită, o digestie mai bună și o diminuare vizibilă a aspectului de față umflată.

Cum aplici tehnica la tine acasă

Numai că nu toate avem un bilet de avion spre Milano pregătit pe noptieră. Vestea bună este că principiile de bază pot fi aplicate direct în baia ta, folosind o piatră gua-sha sau pur și simplu propriile degete pentru un drenaj limfatic corect.

„Chiar și câteva minute pe zi pot face diferența. Recomand să începeți mereu cu pielea bine curățată, în special seara. Lucrați întotdeauna de jos în sus cu mișcări de presiune medie, împărțiți fața în două și eliberați presiunea spre ureche.” – Alessandra Ricchizzi, esteticiană

Secretul constă în mișcări scurte și precise, orientate mereu în sus, de-a lungul obrajilor și gâtului, combinate cu mici ciupituri care să trezească circulația sângelui. Până la urmă, nu ai nevoie de programări exclusiviste pentru a avea grijă de tenul tău. Rămâne doar să decizi în ce seară din săptămâna aceasta vei înlocui scroll-ul pe telefon cu cinci minute de masaj facial în fața oglinzii.