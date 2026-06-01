Ducesa de Edinburgh, Sophie, a dat startul unei vizite de trei zile în Portugalia alături de soțul ei, Prințul Edward. La 61 de ani, a reușit să atragă toate privirile cu o alegere vestimentară extrem de inteligentă și răcoroasă, perfectă pentru temperaturile ridicate din Lisabona.

Eleganța practică în zilele toride

Dincolo de eticheta regală strictă, lecția de stil pe care o primim aici este una cât se poate de aplicabilă pentru noi toate. Gândește-te la acele zile caniculare în care vrei să arăți impecabil la un eveniment, dar confortul chiar trebuie să primeze. Mai mult, rochia aleasă ne arată că până și capetele încoronate apreciază o afacere bună, piesa fiind achiziționată cu un discount masiv de 70 la sută față de prețul ei inițial de 1.590 de lire sterline.

Nu e deloc rău,

Nu uita că, înainte să intre în familia regală, Sophie a fost o femeie de carieră de succes. Conducea propria agenție de PR la doar 31 de ani și era obișnuită mai degrabă să gestioneze imaginea altora. Trecerea la statutul public, după ce l-a cunoscut pe Prințul Edward la un eveniment de tenis, a fost o provocare la început, dar și-a rafinat treptat o garderobă care astăzi ne inspiră enorm.

Povestea din spatele imprimeului

Pentru deschiderea Expoziției Tratatului de Windsor (unde copiile originale engleze și portugheze stau alături pentru prima dată din 1386), ducesa a ales modelul „Veronique” de la brandul Suzannah London. Vorbim despre o rochie albă de zi, cu talie empire și o fustă tăiată pe bie care curge frumos până în pământ. Imprimeul delicat cu trifoi verde a fost dezvoltat împreună cu artista și fotografa franceză Rachel Levy.

Iar detaliile de producție fac toată diferența atunci când vine vorba de calitatea unei piese în care investești. Într-un articol publicat recent de Hellomagazine aflăm exact cum a luat naștere această creație vestimentară, direct de la sursă.

„Suzannah a colaborat cu Rachel pentru a crea un design unic folosind opera de artă Clover a lui Rachel; care a fost dezvoltată într-un imprimeu textil pe toată suprafața și imprimată cu experiență pe mătase de către o fabrică de țesături italiană de familie cu care am lucrat mulți ani.” – Reprezentant, Suzannah London

Ducesa a completat ținuta cu cercei aurii cu motive florale și o geantă albă mică, perfectă pentru o zi de vacanță.

Cum să porți inteligent motivele florale

Stilista personală Susie Hasler a explicat foarte clar de ce alegerile lui Sophie funcționează atât de bine. Secretul ei stă în echilibru și în cunoașterea propriilor atuuri.

„O vedem mereu purtând nuanțe care se potrivesc perfect tonului pielii ei, fie că este vorba de corali strălucitori sau nuanțe de înghețată – mult galben moale, albastru moale, albastru pudrat.” – Susie Hasler, Stilist personal

Și totuși, cum reușește să nu pară demodată când alege motive vegetale? Stilista are răspunsul exact pentru această dilemă pe care o avem și noi de multe ori atunci când probăm o rochie de vară.

„Restul ținutei ei va fi un stil cu minimum de agitație. O vedem adesea pe Sophie în rochii florale – atât midi, cât și maxi – și aceste tipuri de imprimeuri pot fi greu de purtat deoarece, dacă le greșești, pot părea învechite sau prea tradiționale. totusi Ducesa le poartă într-un mod cu adevărat contemporan, croiala este de obicei foarte modernă.” – Susie Hasler, Stilist personal

Dar lucrurile nu se opresc doar la o rochie frumoasă.

Imaginează-ți cum ar arăta garderoba ta dacă ai aplica același filtru simplu înainte de orice achiziție. Cum subliniază și experta în stil, abilitatea de a încorpora tendințele într-un mod autentic și discret este ceea ce o face pe Sophie un adevărat icon al eleganței. Oare nu ar fi timpul să renunțăm la hainele în care nu ne simțim noi însene și să investim inteligent în piese care ne dau încredere? Vara aceasta, provocarea rămâne deschisă pentru fiecare dintre noi în fața propriului șifonier.