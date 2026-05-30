Sophia Loren continuă să fascineze lumea întreagă la 91 de ani, demonstrând că vitalitatea nu are un termen de valabilitate. Legendara actriță italiană se trezește zilnic la ora 6 dimineața pentru o rutină strictă de exerciții fizice și o plimbare de o oră.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele femei să își păstreze energia debordantă decenii la rând? Răspunsul nu stă în diete restrictive sau tratamente magice, ci într-o disciplină pe care o putem adapta și noi în programul nostru aglomerat, chiar dacă nu suntem staruri de cinema. Odată cu trecerea anilor, miza reală devine menținerea mobilității și a echilibrului mental.

Rutina matinală care schimbă totul

În timp ce alte vedete promovau în trecut ideea că foamea este cheia frumuseții, Sophia a avut mereu o cu totul altă abordare. Încă din 1961, ea explica pentru revista Life Magazine că silueta ei se bazează pe bucuriile simple ale vieții, departe de restricțiile severe.

„Tot ceea ce vedeți îi datorez spaghetelor.” – Sophia Loren, Actriță

Dar lucrurile nu se opresc doar la o porție bună de paste. Așa cum arată Click într-un material publicat recent, actrița pune un accent uriaș pe mișcare și pe organizarea primelor ore ale dimineții. Într-un interviu din 2020 acordat publicației Haute Living San Francisco, ea a dezvăluit că a pus mereu pe primul loc un stil de viață disciplinat, atât fizic, cât și mental.

„Și acum mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și fac o rutină de 45 de minute de gimnastică pentru a începe ziua cu starea potrivită și cu o mentalitate bună.” – Sophia Loren, Actriță

Ce înseamnă calisthenics și cum ne ajută

Să fim serioase, termenul „calisthenics” poate suna puțin intimidant la prima vedere. Dar el înseamnă pur și simplu antrenament folosind greutatea propriului corp. Gândește-te la genuflexiuni, flotări, fandări, burpees sau tracțiuni.

Recomandări O actriță celebră are 93 de ani. Secretul ei pentru a merge zilnic la sală

Experții confirmă că nu trebuie să fii sportiv de performanță ca să te apuci de așa ceva.

„Calisthenics înseamnă antrenament cu greutatea corpului, combinând forța, echilibrul și, poate cel mai important, mobilitatea. Acestea sunt exact abilitățile pe care trebuie să le protejăm pe măsură ce îmbătrânim.” – Kim Hawley, Expert fitness Good Housekeeping

Iar pe lângă aceste antrenamente de forță, actrița are o regulă de la care nu se abate. Merge pe jos timp de o oră în fiecare zi. Ea însăși recunoaște că „există întotdeauna o scuză să nu faci nimic”, motiv pentru care se obligă să iasă din casă. Această mișcare constantă îi oferă structură și o claritate mentală de invidiat.

Recomandări Vogue Williams împărtășește secretul formei sale de invidiat: De ce nu alege salatele pentru fiecare masă

Până la urmă, secretul nu este să alergăm după tinerețea veșnică, ci să ne construim un corp puternic pentru viața de zi cu zi. Mâine dimineață, când sună alarma, poate renunțăm la butonul de amânare și încercăm măcar 10 minute de genuflexiuni chiar la noi în sufragerie.