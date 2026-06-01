Vedetele de la Hollywood nu apar pur și simplu de nicăieri pe covorul roșu. Se pare că o mulțime de nume uriașe pe care le adorăm astăzi au obținut acel prim rol cheie în celebra telenovelă americană „Tânăr și neliniștit” (The Young and the Restless).

De ce ne interesează pe noi chestia asta, dincolo de simpla curiozitate? Pentru că, de multe ori, ne uităm la oamenii de succes și ne imaginăm că au fost mereu pe culmi. Să vezi însă că până și cei mai mari actori au tras din greu în roluri mici și drame siropoase de zi îți amintește că absolut orice carieră are nevoie de o rampă de lansare. Nimeni nu sare direct la premiile Oscar.

Serialul fenomen a început în 1973 și a rulat timp de peste 50 de sezoane, devenind o adevărată instituție în televiziune. Iar într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, vedem exact cine s-a perindat prin faimoasele familii Abbott și Newman de-a lungul anilor, înainte să cunoască faima mondială.

De la drame de zi la seriale de top

Știi momentul ăla când te uiți la un actor și te gândești că îl știi de undeva, dar nu îți dai seama de unde? Penn Badgley, pe care acum îl știm perfect din „You” sau „Gossip Girl”, și-a început drumul pe micul ecran la doar 14 ani. A primit atunci primul său rol recurent, fiind distribuit ca Phillip Chancellor IV, fiul Ninei Webster și al lui Phillip Chancellor III.

Și Eva Longoria a trecut pe aici. Înainte să devină celebră în „Desperate Housewives”, ea a apărut în telenovelă sub numele de Isabella Braña, femeia adusă de Michael Baldwin pentru a-l distrage pe Paul Williams. O naștere și o tentativă de crimă mai târziu, Eva a devenit un personaj pe care fanii adorau să îl urască.

Nume la care sigur nu te așteptai

Dar că lista devine și mai interesantă. Regretatul Paul Walker, starul din „Fast & Furious”, nu a fost mereu un fost agent FBI pasionat de curse stradale. La doar 19 ani, el a oferit o interpretare memorabilă în rolul lui Brandon Collins, angajatul lui Victor Newman care iese la întâlniri cu fiica acestuia, Victoria. A fost chiar nominalizat pentru cel mai bun actor principal într-o telenovelă la Youth în Film Awards.

Iar Shemar Moore datorează enorm acestui serial. Rolul său ca Malcolm Winters s-a întins între 1994 și 2002, cu o scurtă revenire între 2004 și 2005. A plecat din distribuție abia când a fost cooptat în uriașul succes „Criminal Minds”.

Legendele anilor trecuți

Hai să mergem și mai mult în timp. Tom Selleck, unul dintre cei mai iubiți actori cu mustață de la Hollywood, a dat lovitura în serial ca Jed Andrews, tocmai în 1974. Cinci ani mai târziu, devenea un superstar global cu „Magnum, P.I.”.

Vivica A. Fox a jucat-o pe Stephanie Simmons, care lucra la Genoa City Memorial Hospital. La doar un an după ce a părăsit serialul, ea a atins statutul de superstar alături de Will Smith în blockbuser-ul „Independence Day” din 1996.

Nu îl putem uita pe David Hasselhoff. Înainte de „Knight Rider” sau „Baywatch”, el a fost Dr. William Foster Jr., cunoscut mai bine sub numele de Snapper. A preluat rolul la sfârșitul anului 1975 și a rămas în distribuție până în 1982.

Așa că data viitoare când simți că ești blocată într-un proiect de început care nu te reprezintă total, amintește-ți de acești actori. Rămâne doar să te întrebi unde te va duce pe tine următorul pas peste câțiva ani.