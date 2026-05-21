Brandul Marli New York tocmai a deschis un flagship store puternic de 2.418 metri pătrați la numărul 785 pe celebra Madison Avenue. Mutarea marchează nu doar o extindere fizică spectaculoasă, ci și lansarea curajoasă a brandului în lumea exclusivistă a ceasornicăriei elvețiene.

De ce ne interesează pe noi asta? Gândește-te la modul în care percepem luxul în mod obișnuit. Tradițional, magazinele de bijuterii fine vin la pachet cu uși încuiate, agenți de securitate severi și o atmosferă care te face adesea să te simți inconfortabil. Noua abordare transformă luxul într-o experiență relaxată, unde designul arhitectural se întâlnește cu purtabilitatea de zi cu zi, iar femeia modernă primește exact spațiul de care are nevoie.

Până acum câțiva ani, artera Madison Avenue era rezervată aproape exclusiv caselor cu un secol de istorie. Proprietarii de spații comerciale priveau cu reticență brandurile tinere, motiv pentru care Marli a ales inițial zona Hudson Yards în 2018. Dar lucrurile s-au schimbat enorm de atunci. Energia New York-ului a forțat o deschidere către nume noi, moderne, care pun accent pe design și pe felul în care alegem efectiv să purtăm o bijuterie.

Cum se transformă luxul într-o experiență personală

Maral Artinian, fondatoarea și directorul creativ, provine dintr-o familie cu tradiție în domeniu, dar a ales o cale complet diferită pentru compania ei. nu e ușor să te impui printre giganți când ai o istorie de abia un deceniu.

„Suntem un brand vechi de doar 12 ani și provenim din tradiție pentru că m-am născut în această industrie. Eu sunt cu tradiția, dar nu sunt un brand de tradiție.” – Maral Artinian, Fondator și Director Creativ

Așa cum detaliază Wwd într-un reportaj amplu publicat recent, noul spațiu a fost gândit împreună cu firma de arhitectură ArandaLasch. Au folosit piatră de calcar, linii geometrice și accente subtile de turcoaz închis. Sus există chiar un spațiu privat ce amintește de un club exclusivist, dotat cu o masă creată special de designerul newyorkez Djivan Schapira.

Totul e gândit să fie primitor.

Pasul curajos către ceasornicăria elvețiană

Și pentru că o expansiune globală cu 16 locații deja active, de la Geneva și Dubai până la Harrods în Londra, parcă nu era suficientă, brandul a intrat puternic pe piața ceasurilor. Colecția a debutat inițial la Geneva, în timpul evenimentului Watches and Wonders.

Iar detaliile tehnice chiar contează aici. Au achiziționat o unitate de producție în Le Locle, Elveția. Dezvoltarea pieselor a durat nu mai puțin de cinci ani, rezultând modele din aur roz, aur alb, oțel inoxidabil și titan, cu cadrane din sidef natural.

Artinian a explicat clar poziționarea noii linii: „Spațiul nostru este mai degrabă cel al ceasurilor axate pe design și bijuterii, și nu spațiul brandurilor de tradiție. Vrem să jucăm în propria noastră zonă, care este orientată spre modă, condusă de design. Și, fireste măiestria este foarte importantă.”

Testul real abia acum începe pe această nișă extrem de competitivă. Dacă estetica modernă și abordarea relaxată reușesc să convingă pe termen lung colecționarii fideli numelor clasice elvețiene.