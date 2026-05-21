Blugii cu talie extrem de joasă, tricourile scurte și cultura reality TV au definit anii 2000, cu bune și cu rele. O listă recentă aduce în prim-plan 18 celebrități care ne-au marcat adolescența, dar care au dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor.

Știm cu toatele senzația aceea de nostalgie când auzim o piesă veche la radio sau revedem un film de duminică. Dar dincolo de amintiri, poveștile acestor actori ne arată ceva mult mai profund despre limitele personale. Ne demonstrează că ai dreptul să spui „ajunge” atunci când cariera îți acaparează viața privată, o lecție pe care multe dintre noi o învățăm destul de târziu.

Faima în acea decadă venea la pachet cu o armată de paparazzi plantați non-stop în fața restaurantelor și o presiune uriașă pe aspectul fizic. Iar pentru noi, fanii din România, aceste vedete ajungeau direct în sufragerie prin revistele glossy sau posturile de televiziune care difuzau seriale de succes, creând o falsă senzație de intimitate.

Alegeri neasteptate și educatie

Jonathan Taylor Thomas, băiatul care frângea inimi în filmele pentru adolescenți precum Home Improvement, a ales să își concentreze atenția pe educație fix când era pe val. A lăsat totul în urmă și a urmat cursurile universităților Harvard și Columbia.

Într-un material amplu publicat recent de Hellomagazine, aflăm că el nu este singurul care a simțit nevoia unei schimbări radicale. Teddy Dunn, cunoscut din primele două sezoane ale serialului Veronica Mars, s-a întors pe băncile școlii după ultimul său rol din 2009. El a absolvit cu un doctorat în drept la Boston College Law School în 2013.

Și Eliza Dushku, rebela Faith din Buffy spaima vampirilor, a lăsat actoria în spate. Ea a devenit terapeut certificat și urmează să obțină o diplomă de master în 2025.

Sanatatea mintala pe primul loc

Ai simțit vreodată că muncă te consumă atât de mult încât pur și simplu uiți cine ești? Amanda Bynes a definit cinematografia anilor 2000 cu roluri în She’s the Man și Sydney White. Dar fosta actriță s-a retras din lumina reflectoarelor în 2010 pentru a se concentra pe educație și pe propria bunăstare personală. Mai nou, se pare că își dorește să obțină licența de manichiuristă. o schimbare de ritm de care probabil avea disperată nevoie.

Leelee Sobieski a mers și mai departe. După succesul din The Glass House și Joy Ride, s-a retras definitiv pentru a fi mamă.

„O industrie scârboasă.” – Leelee Sobieski, Fostă Actriță

Evangeline Lilly, pe care noi o știm perfect din cele șase sezoane ale dramei psihologice Lost, a anunțat în 2024 că se retrage pentru viitorul previzibil. Vrea să se dedice muncii umanitare și scrisului. Iar Bridget Fonda a decis să se retragă definitiv în 2003, în urma unui accident de mașină, bucurându-se acum de viața de familie.

Transformari uluitoare în cariera

Aici lucrurile devin cu adevărat fascinante. Bridgit Mendler, fosta vedetă de pe Disney Channel, a lăsat actoria și muzica pentru știință. Acum este CEO și co-fondatoare a companiei de date satelitare Northwood Space. ? De la magie pe micul ecran la sateliți în spațiu.

Jennifer Stone, colega ei de breaslă din Wizards of Waverly Place, a ales să devină asistentă medicală după ce a primit un diagnostic de diabet de tip 1. Iar Oliver James, băiatul după care suspinam în What a Girl Wants, lucrează acum ca psihoterapeut în Guildford.

Dar să nu uităm de cei care au rămas în zona lor de confort, doar că au schimbat formatul. Lauren Conrad își crește brandul de modă și este mamă a doi copii. Freddie Prinze Jr. S-a căsătorit cu Sarah Michelle Gellar în 2002 și a trecut la scrierea de scenarii pentru WWE. Seann William Scott, faimosul Steve Stifler, lucrează la un nou sitcom, în timp ce Jason Mraz, a cărui piesă I’m Yours a depășit 2 miliarde de ascultări pe Spotify, încă face muzică și pleacă în turnee.

Ce poți face tu cu informațiile astea? Poate doar să îți amintești că orice carieră, oricât de strălucitoare ar părea din exterior, vine cu un preț. Următorul capitol din viața acestor foști actori se scrie acum departe de camerele de filmat, iar decizia lor de a alege liniștea reprezintă cel mai bun rol pe care l-au jucat vreodată.