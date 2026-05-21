Zilele trecute au adus o explozie de dramă în viața lui Machine Gun Kelly, care pare să își saboteze absolut toate relațiile importante. Vorbim despre un conflict public urât cu fostul său colaborator Yungblud și o ruptură definitivă în relația de co-parenting cu Megan Fox, după ce artistul a încălcat acorduri clare legate de intimitate.

Știi momentul ăla când simți că cineva pur și simplu îți testează la maximum răbdarea? Dincolo de sclipiciul de la Hollywood, povestea asta ne arată exact ce se întâmplă când un fost partener îți ignoră limitele legate de copii. Ne afectează direct pentru că multe dintre noi cunosc prea bine cât de greu este să menții o relație civilizată după o despărțire toxică, mai ales când la mijloc sunt decizii de parenting care îți dau viața peste cap.

Cum a început războiul orgoliilor

Totul a pornit acum câteva săptămâni, când MGK a lansat piesa „Fix Ur Face”, conținând versuri pe care fanii le-au interpretat imediat ca fiind un atac la adresa lui Yungblud. Dar lucrurile au degenerat rapid pe rețelele sociale.

Iar artistul nu s-a oprit aici. Într-un comentariu șters ulterior, MGK l-a atacat pe Yungblud fix acolo unde doare mai tare, acuzându-l că și-a anulat turneul din cauza vânzărilor slabe, nu din motive medicale.

„Ai anulat un turneu pentru că nu ai putut vinde bilete. Ai dat vina pe sănătatea mintală, apoi ai fost surprins de paparazzi la Nobu a doua zi. Pinocchio și biletele tale reale de turneu sunt încă la același preț ca ale oricărui alt artist. […] taci naibii din gură, ticălosule ipocrit cu linguriță de argint.” – Machine Gun Kelly, Artist

E drept că Yungblud anunțase anterior că medicii l-au sfătuit să oprească turneul din motive de sănătate. Așa cum a semnalat Theblast într-un material publicat recent, echipa britanicului a ales o abordare mult mai elegantă și mai matură.

„Dom nu a comentat direct pentru că este concentrat pe turneul său nord-american sold-out și pe următorul său album. Sincer, nu are timp să se implice în asta, dar îi dorim tot binele lui MGK.” – Reprezentant, Echipa lui Yungblud

Cifrele și turneele sold-out vorbesc de la sine.

Limitele încălcate aduc blocajul definitiv

Și totuși, drama cu colegii de breaslă e nimic pe lângă problemele de acasă. Relația sa cu Megan Fox a atins un nou punct critic din cauza unor certuri explozive. Picătura care a umplut paharul a fost momentul în care MGK a postat fotografii cu copilul lor, Saga Blade, deși aveau un acord strict să păstreze imaginile acestuia private.

Să fim serioase, când vine vorba de siguranța și intimitatea copiilor (mai ales în era digitală în care trăim), nu există loc de negocieri. Megan a considerat acest gest ca fiind o trădare supremă a încrederii.

Numai că el a continuat să forțeze nota. După ce actrița a revenit pe Instagram cu o fotografie îndrăzneață, el i-a lăsat un comentariu public: „Încântat, am numărul tău de telefon”. Reacția ei a fost una pe care multe dintre noi ar fi aplicat-o demult. L-a blocat pur și simplu, tăind orice cale de comunicare publică.

Trecutul care nu te lasă să zbori

Pe lângă ușile închise în viața personală, MGK se lovește și de bariere mult mai practice. O problemă legală mai veche l-a lăsat cu un cazier pentru posesie de narcotice, după ce a fost prins cu cocaină la întoarcerea din Noua Zeelandă.

„Încă nu primesc [TSA] PreCheck sau Global Entry sau oricare dintre acele chestii rapide din aeroport. Încă stau blocat în rânduri ca un om normal.” – Machine Gun Kelly, Artist

Până la urmă, alegerile din trecut au un mod ciudat de a ne prinde din urmă.