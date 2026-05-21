T.J. Holmes și Amy Robach merg înainte cu planurile de nuntă pentru anul 2026, iar partea cu adevărat surprinzătoare abia acum iese la iveală. Foștii lor parteneri de viață le-au dat binecuvântarea pentru această uniune, deși au decis să nu participe fizic la eveniment.

De ce ne atrage atenția povestea asta? Pentru că ne arată că, dincolo de dramele publice și orgoliile rănite, familiile reconstituite pot ajunge la un echilibru sănătos. Când ai copii la mijloc, capacitatea de a face pace cu trecutul devine esențială pentru liniștea tuturor, iar exemplul lor este unul din care multe cupluri divorțate ar putea învăța.

O nunta intima și familii care învață sa colaboreze

Să ne amintim puțin cum a început totul. Relația dintre Holmes și Robach a ieșit la iveală în 2022, pe vremea când amândoi prezentau „GMA3”, transformându-se rapid într-un uriaș scandal mediatic care i-a costat joburile la începutul lui 2023. Divorțurile lor au urmat rapid în același an. Dar surpriza absolută a fost că foștii lor parteneri, Andrew Shue și Marilee Fiebig, au ajuns să formeze la rândul lor un cuplu spre finalul lui 2023. Apropiații insistă că relația lor s-a dezvoltat natural, nu din vreo dorință de răzbunare, ba chiar s-au mutat deja împreună.

Iar acum, lucrurile s-au așezat neașteptat de bine între toate taberele. Conform informațiilor publicate recent de Theblast, foștii soți susțin pe deplin viitoarea căsătorie. Și totuși, au ales elegant să stea deoparte în ziua ceremoniei, deși au primit invitații oficiale.

Copiii, în schimb, vor fi în centrul atenției.

„Amy vrea ca fiica lui T.J., Sabine, și fiicele ei, Ava și Annie, să fie domnișoare de onoare.” – Sursă anonimă, Us Weekly

Până la urmă, fix asta înseamnă o familie modernă funcțională. Holmes o are pe Sabine cu Fiebig și încă doi copii mai mari, Brianna și Jaiden, dintr-o căsătorie anterioară. Robach are două fețe cu fostul soț Tim McIntosh și a fost mama vitregă a celor trei băieți ai lui Shue. coordonarea tuturor acestor relații nu e deloc simplă. Dar apropiații spun că au ajuns în punctul în care toată lumea colaborează pentru stabilitatea emoțională a copiilor.

Planurile pentru 2026 și o viata în doi asumata

Cei doi plănuiesc o ceremonie restrânsă într-o destinație specială, departe de ochii presei și de agitația unui eveniment plin de celebrități. Deși nu au anunțat data exactă, au dat de înțeles în podcastul lui Bill și Giuliana Rancic că au fixat deja ziua cea mare.

„Fiind aici cu ei m-a făcut să mă simt mai confortabil.” – T.J. Holmes, Fost prezentator TV

Asta a recunoscut Holmes, confirmând că discuția cu gazdele podcastului i-a dat încrederea să bată în cuie data dorită de Amy. Robach a ținut să sublinieze că amândoi se află la a treia căsătorie, o experiență care le-a schimbat total perspectiva asupra relațiilor de lungă durată.

„Vrem să maximizăm cantitatea de timp pe care o avem împreună. Vrem să ne bucurăm de cât mai mult din ea.” – Amy Robach, Fostă prezentatoare TV

În luna martie a acestui an, perechea a simțit nevoia să clarifice niște zvonuri persistente. Au negat categoric că s-ar fi căsătorit deja în secret. Holmes a glumit spunând că, atunci când vor face pasul, nu îl vor ține ascuns așa cum se zvonește despre actorii Tom Holland și Zendaya. Numai că Robach a adăugat ceva foarte adevărat: legătura lor se simte deja ca un angajament profund. Ea a menționat că petrec împreună mai mult timp decât 99,9% dintre cuplurile căsătorite.

Chiar dacă nunta oficială mai are de așteptat până în 2026, cei doi funcționează deja ca o echipă sudată. Exact ce destinație vor alege pentru ceremonia lor secretă și cum vor reuși să mențină acest echilibru fragil, dar aparent de succes, în marea lor familie mixtă.