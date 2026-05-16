Kwame Appiah și Chelsea Griffin, unul dintre cele mai cunoscute cupluri formate în sezonul 4 al emisiunii „Love Is Blind” de pe Netflix, divorțează. Anunțul vine la exact patru ani de la nunta lor televizată și pune capăt lunilor întregi de speculații online.

Te-ai întrebat vreodată cât de reale sunt, de fapt, poveștile de iubire care se nasc sub lumina reflectoarelor? Dincolo de ecrane și de promisiunile făcute în fața a milioane de oameni, realitatea unei căsnicii lovește adesea diferit. Pentru Chelsea și Kwame, presiunea de a menține o imagine perfectă nu a putut compensa faptul că obiectivele lor de viață pur și simplu nu se mai aliniau.

Semnele rupturii și mesajul dureros

Într-o postare comună pe Instagram, cei doi au ales să fie sinceri cu fanii lor. Chelsea a recunoscut că finalul căsniciei este sfâșietor și că lucrurile nu au ieșit deloc așa cum a sperat, simțind nevoia să se adreseze direct oamenilor care le-au urmărit povestea.

„Săptămâna trecută ar fi marcat a patra noastră aniversare de nuntă. Din respect pentru viața pe care am împărțit-o, am vrut să abordez acest moment direct cu comunitatea care ne-a susținut de-a lungul anilor.” – Chelsea Griffin, concurentă Love Is Blind

Ea a ținut să clarifice că a intrat în această relație cu intenții profunde. Și totuși, sentimentele nu sunt mereu de ajuns când doi oameni încep să se îndepărteze.

„Am intrat în această relație cu dragoste profundă, angajament și intenția de a construi o viață durabilă împreună. Mantra mea mergând înainte este că sunt puternică, sunt rezilientă și am încă atât de multe în fața mea.” – Chelsea Griffin, concurentă Love Is Blind

Pe baza datelor furnizate de Theblast, zvonurile despre o posibilă despărțire circulau deja de ceva vreme. Fanii vigilenți (și știm cât de atenți pot fi detaliilor) observaseră că Chelsea a renunțat la numele de familie al soțului ei și că inelul de logodnă dispăruse din fotografii. Chiar și așa, în aprilie 2026, cuplul părea să nege problemele, postând imagini relaxate de pe terasa lor, cu Kwame menționând că stau pe ceea ce a fost odată „o grămadă de pământ și așchii de lemn”.

O poveste complicată de la bun început

Nici pentru Kwame decizia nu a fost una ușoară. El a descris despărțirea drept una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le ia vreodată, explicând că a fost în cel mai bun interes al lor să o ia pe drumuri separate.

„Am construit o viață plină de amintiri, râsete și dragoste pentru care voi fi mereu recunoscător. Vom avea mereu respect și grijă unul față de celălalt în tot ce am împărțit.” – Kwame Appiah, concurent Love Is Blind

Dacă ai urmărit sezonul lor, știi bine că începutul nu a fost tocmai un basm. Kwame a fost prins inițial într-un triunghi amoros cu Chelsea și Micah Lussier. Inima lui o voia pe Micah, dar când ea a ales pe altcineva, el s-a reorientat rapid spre Chelsea. La acea vreme, el justifica decizia spunând că relația din afara emisiunii a devenit aproape un reflex pentru ei, modul în care interacționau și se înțelegeau fiind complet diferit de experiența din cabine.

Un tipar îngrijorător pentru cuplurile TV

Iar ei nu sunt singurii care au ajuns aici.

Lista cuplurilor din emisiune care au ajuns la divorț este surprinzător de lungă. Ne amintim de Danielle Ruhl și Nick Thompson din sezonul 2, dar și de perechile din sezoanele 3 și 7 care și-au spus adio în ultimii ani, inclusiv Alexa Alfia și Brennon Lemieux, sau Colleen Reed și Matt Bolton.

Dincolo de audiențe și drame televizate, astfel de povești ne amintesc că o relație necesită mult mai mult decât o conexiune inițială intensă. Încearcă să privești dincolo de filtrele de pe rețelele sociale și să îți amintești că orice cuplu are luptele lui nevăzute. Dacă Chelsea și Kwame vor alege să ofere mai multe detalii despre motivele reale ale rupturii în lunile următoare, dar până atunci, amândoi încep un capitol complet nou, departe de camerele de filmat.