Te-ai uitat și tu la finala de aseară? După luni întregi de speculații și o noapte plină de emoții, Bulgaria a pus mâna pe marele trofeu Eurovision 2026. Cântăreața Dara a dat lovitura cu piesa ei pop super energică, ‘Bangaranga’.

Pentru noi, fanele acestui spectacol anual, e momentul perfect să adăugăm o nouă melodie pe playlistul de weekend. Iar energia pe care a adus-o Dara pe scenă a fost exact ce aveam nevoie după o săptămână lungă la birou.

Cum a arătat marea finală

Să fim serioase, Eurovisionul nu e doar despre muzică, ci despre tot spectacolul vizual. Anul acesta am avut de toate, de la balade care îți fac pielea de găină până la acele momente excentrice cu care ne-am obișnuit deja. În toată această nebunie frumoasă, așa cum relatează Hellomagazine, publicul și juriul au decis printr-un vot dramatic că trofeul merge la vecinii noștri de la sud de Dunăre. Piesa câștigătoare a fost produsă de Monoir și scrisă împreună cu Dimitris Kontopoulos, Anne Judith Wik și însăși Darina Yotova (numele real al Darei).

Când s-au anunțat punctele finale, tensiunea a fost la cote maxime. Mai multe țări s-au bătut pentru primul loc pe parcursul votării. Dar până la urma Dara a sărbătorit victoria sub o ploaie de confetti, smulgând urale uriașe din partea publicului live.

Reacțiile fanilor și ce urmează

Cifrele și reacțiile vorbesc de la sine.

Pe rețelele sociale a fost o adevărată explozie de bucurie. Utilizatorii au inundat platformele cu mesaje de susținere pentru artistă.

„Cea mai memorabilă piesă de la Eurovision 2026 și câștigătorul perfect al Eurovisionului.” – Fani, Rețelele sociale

Și știi ce e cu adevărat fain? Printre cei care aplaudau frenetic în zona dedicată publicului s-au numărat și suporteri cu steaguri românești și ucrainene, un detaliu surprins perfect în imaginile din arenă. E dovada clară că, dincolo de competiție, muzica chiar ne aduce împreună.

Acum, clar toată atenția se mută pe organizare. Câștigarea trofeului înseamnă că Bulgaria este așteptată să găzduiască ediția din 2027. Rămâne doar să vedem ce oraș bulgăresc va prelua oficial ștafeta pentru anul viitor și cum ne vom organiza noi o mică escapadă cu fetele până acolo.