Știm cu toatele cât de complicat poate fi să gestionezi relațiile dintr-o familie extinsă, mai ales când există copii din căsătorii anterioare. Situația devine și mai tensionată când la mijloc sunt presiuni uriașe, iar Melania Trump pare să fi luat o decizie clară în privința fiului ei, Barron. Aceasta a ales să îl țină pe tânărul de 20 de ani la o distanță considerabilă de frații săi mai mari.

https://x.com/RTERayDarcyShow/status/934562051464216576

Recomandari Decizia radicală luată de Adrien Brody la 53 de ani. Ce face actorul în secret

O petrecere cu o listă strictă de invitați

Te-ai confruntat vreodată cu presiunea de a invita rude pe care nu le dorești neapărat la un eveniment intim? Ei bine, fosta primă doamnă a tăiat pur și simplu de pe listă numele grele ale familiei. Când Barron a împlinit 20 de ani în luna martie, Donald Jr., Ivanka, Eric și Tiffany nu au participat la eveniment. Și nu a fost deloc o eroare de comunicare.

Diferența uriașă de vârstă sigur joacă un rol, având în vedere că Tiffany este cu 12 ani mai mare, iar Donald Jr. Are un avans de peste două decenii. Dar lucrurile stau puțin diferit dincolo de aceste cifre. Într-un material publicat recent de Theblast aflăm că mama lui Barron a orchestrat totul în cel mai mic detaliu pentru a evita orice tensiune.

„Nu sunt apropiați deloc. Aceasta nu a fost o scăpare. Au fost lăsați pe dinafară de pe listă.” – Sursă anonimă, #ShutterScoop

Iar asta ne arată o latură extrem de protectoare a unei mame care încearcă să ofere un spațiu sigur copilului ei. Melania a vrut ca atenția să cadă exclusiv pe sărbătorit, nu pe tatăl său sau pe ceilalți copii. Ba chiar a pus mereu accentul pe originile lui slovene și pe legătura cu regretata ei mamă, Amalija Knavs, construindu-i un univers separat de agitația politică.

Recomandari Decizia radicala luata de un cuplu celebru. Au platit 20 de milioane de lire pentru liniste

Limitele impuse de o mamă protectoare

Până la urmă, instinctul matern dictează de multe ori regulile jocului. Așa s-a întâmplat și când Eric Trump a povestit public o discuție privată dintre Barron și Joe Biden de la învestirea tatălui lor. Reacția Melaniei a fost una pe care orice mamă care își apără puiul ar înțelege-o perfect.

„Melania nu vrea ca Barron să fie discutat. Niciodată. I-a spus lui Eric să își țină gura. Ea protejează acel băiat ca o leoaică.” – Sursă anonimă

Dinamica unei familii complicate

Donald Trump are un istoric recunoscut de tată absent în primii ani ai copiilor săi. Ivana Trump povestea la un moment dat în cadrul unui interviu radio că fostul președinte pur și simplu nu știa cum să vorbească pe limba copiilor când aceștia erau mici. Chiar și Melania a recunoscut în trecut că soțul ei nu i-a schimbat niciodată scutecul lui Barron.

Recomandari Telefonul la birou devine istorie. Decizia radicala luata de tot mai multe companii

Acum, expertul în PR David Johnson explică faptul că Trump își folosește copiii mai degrabă pe post de surogate de campanie și ambasadori de brand, pentru că se bazează pe loialitatea lor absolută. presiunea pe umerii unui tânăr într-un astfel de mediu este imensă.

Decizia finală despre cât de mult se va implica Barron în dinastia politică a familiei îi va aparține în curând doar lui. Până atunci, granițele stricte trasate de mama lui rămân cel mai puternic scut pe care îl are la dispoziție pentru a duce o viață cât mai normală.