La câteva luni de la trecerea în neființă a lui Catherine O’Hara, Macaulay Culkin a decis să vorbească deschis despre pierderea celei care i-a fost mamă pe ecrane. Fostul copil vedetă, ajuns acum la 45 de ani, a dezvăluit recent cât de mult l-a afectat dispariția actriței și ce regrete profunde poartă cu el.

Legătura specială de pe platourile de filmare

Ți s-a întâmplat vreodată să amâni o discuție importantă cu cineva drag, crezând că ai tot timpul din lume? Relația lor a început pe platourile de la comedia clasică „Home Alone”, dar conexiunea s-a transformat rapid într-una extrem de personală. O’Hara a fost o prezență constantă și caldă în cariera lui, dovadă fiind și discursul ei emoționant din 2023, când Culkin a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Într-un interviu recent pentru publicația Gentleman’s Journal, actorul din „Zootopia” a recunoscut că vestea morții ei a fost un șoc real. „Când Catherine a murit în ianuarie, asta m-a lovit. M-a lovit destul de tare, pentru că, știi, a fost pur și simplu prea devreme. Și am simțit că aveam treburi neterminate”, a mărturisit el.

Și exact asta e partea cea mai grea.

Deși nu a intrat în detalii foarte intime despre natura acestor discuții amânate, actorul a explicat sentimentul de recunoștință rămas cumva în aer. „Simt că îi datoram o favoare și nu îmi place să am o datorie neachitată.”

Un omagiu plin de emoție pe internet

Iar când cuvintele spuse față în față nu mai sunt posibile, ne îndreptăm adesea spre mediul online pentru a găsi o formă de alinare. Pe baza informațiilor publicate de Theblast, la scurt timp după vestea tragică, actorul a postat pe Instagram un tribut sfâșietor. A ales o fotografie de arhivă din „Home Alone”, alături de o imagine de la ceremonia sa de pe Walk of Fame. În fundal, a lăsat să cânte piesa „Mother” a trupei Danzig.

Numind-o „Mama” în descrierea postării, el a scris: „Voiam mai mult. Voiam să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam mult mai multe de spus. Te iubesc”.

Să fim sincere, mii de fani au lăsat comentarii de susținere, simțind durerea tatălui a doi copii. La doar câteva ore după aflarea veștii, el a fost văzut singur pe străzile din Los Angeles, purtând o ținută închisă la culoare (un pulover portocaliu pe sub un sacou negru și pantaloni negri), cu o expresie vizibil abătută în timp ce își rezolva câteva comisioane.

Detaliile medicale și ceremonia de adio

Actrița din „Schitt’s Creek” și „Beetlejuice” s-a stins din viață pe 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani, după o scurtă suferință. Reprezentanții agenției ei, CAA, au confirmat că Departamentul de Pompieri din Los Angeles a răspuns unui apel la ora 4:48 dimineața, la reședința unde locuia cu soțul ei, Bo Welch. Apelul la 911 a detaliat că vedeta a fost transportată de urgență la spital în stare gravă, având dificultăți de respirație.

Între noi fie vorba, corpul uman este adesea imprevizibil. Raportul medicului legist din Los Angeles County a scos la iveală că actrița a murit din cauza unui cheag de sânge la plămâni, cunoscut sub numele de embolism pulmonar, în timp ce cancerul rectal a fost listat ca afecțiune de bază. Certificatul de deces a confirmat că O’Hara a fost incinerată, iar rămășițele i-au fost predate iubitului ei soț.

La două săptămâni distanță, a avut loc o slujbă intimă pentru familie și prietenii apropiați din industrie. Actrița Kelly Lynch a oferit publicului o mică perspectivă asupra ceremoniei, postând o fotografie alb-negru a programului funerar. Pe pliant era imprimată o poză adorabilă cu O’Hara în tinerețe (îmbrăcată în majoretă, cu un zâmbet uriaș), alături de poezia „Late Fragment” a lui Raymond Carver, scrisă chiar când autorul murea de cancer.

„Odihnește-te în pace, draga mea Catherine”, a scris Lynch în mediul online, alături de imaginea programului care a marcat finalul unei ere pentru apropiații actriței.