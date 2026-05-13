La câteva luni de la trecerea în neființă a lui Catherine O’Hara, Macaulay Culkin a decis să vorbească deschis despre pierderea celei care i-a fost mamă pe ecrane. Fostul copil vedetă, ajuns acum la 45 de ani, a dezvăluit recent cât de mult l-a afectat dispariția actriței și ce regrete profunde poartă cu el.

Legătura specială de pe platourile de filmare

Ți s-a întâmplat vreodată să amâni o discuție importantă cu cineva drag, crezând că ai tot timpul din lume? Relația lor a început pe platourile de la comedia clasică „Home Alone”, dar conexiunea s-a transformat rapid într-una extrem de personală. O’Hara a fost o prezență constantă și caldă în cariera lui, dovadă fiind și discursul ei emoționant din 2023, când Culkin a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Într-un interviu recent pentru publicația Gentleman’s Journal, actorul din „Zootopia” a recunoscut că vestea morții ei a fost un șoc real. „Când Catherine a murit în ianuarie, asta m-a lovit. M-a lovit destul de tare, pentru că, știi, a fost pur și simplu prea devreme. Și am simțit că aveam treburi neterminate”, a mărturisit el.

Colecția actriței Diane Keaton, scoasă la licitație după moartea sa la 79 de ani
RecomandariColecția actriței Diane Keaton, scoasă la licitație după moartea sa la 79 de ani

Și exact asta e partea cea mai grea.

Deși nu a intrat în detalii foarte intime despre natura acestor discuții amânate, actorul a explicat sentimentul de recunoștință rămas cumva în aer. „Simt că îi datoram o favoare și nu îmi place să am o datorie neachitată.”

Un omagiu plin de emoție pe internet

Iar când cuvintele spuse față în față nu mai sunt posibile, ne îndreptăm adesea spre mediul online pentru a găsi o formă de alinare. Pe baza informațiilor publicate de Theblast, la scurt timp după vestea tragică, actorul a postat pe Instagram un tribut sfâșietor. A ales o fotografie de arhivă din „Home Alone”, alături de o imagine de la ceremonia sa de pe Walk of Fame. În fundal, a lăsat să cânte piesa „Mother” a trupei Danzig.

Carmen Grebenișan povestește despre nașterea în apă. A angajat bona Alinei Ceușan pentru fiul ei
RecomandariCarmen Grebenișan povestește despre nașterea în apă. A angajat bona Alinei Ceușan pentru fiul ei

Numind-o „Mama” în descrierea postării, el a scris: „Voiam mai mult. Voiam să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam mult mai multe de spus. Te iubesc”.

Să fim sincere, mii de fani au lăsat comentarii de susținere, simțind durerea tatălui a doi copii. La doar câteva ore după aflarea veștii, el a fost văzut singur pe străzile din Los Angeles, purtând o ținută închisă la culoare (un pulover portocaliu pe sub un sacou negru și pantaloni negri), cu o expresie vizibil abătută în timp ce își rezolva câteva comisioane.

Detaliile medicale și ceremonia de adio

Actrița din „Schitt’s Creek” și „Beetlejuice” s-a stins din viață pe 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani, după o scurtă suferință. Reprezentanții agenției ei, CAA, au confirmat că Departamentul de Pompieri din Los Angeles a răspuns unui apel la ora 4:48 dimineața, la reședința unde locuia cu soțul ei, Bo Welch. Apelul la 911 a detaliat că vedeta a fost transportată de urgență la spital în stare gravă, având dificultăți de respirație.

Fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr a împlinit 7 ani. Mesajul publicat de artistă
RecomandariFiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr a împlinit 7 ani. Mesajul publicat de artistă

Între noi fie vorba, corpul uman este adesea imprevizibil. Raportul medicului legist din Los Angeles County a scos la iveală că actrița a murit din cauza unui cheag de sânge la plămâni, cunoscut sub numele de embolism pulmonar, în timp ce cancerul rectal a fost listat ca afecțiune de bază. Certificatul de deces a confirmat că O’Hara a fost incinerată, iar rămășițele i-au fost predate iubitului ei soț.

La două săptămâni distanță, a avut loc o slujbă intimă pentru familie și prietenii apropiați din industrie. Actrița Kelly Lynch a oferit publicului o mică perspectivă asupra ceremoniei, postând o fotografie alb-negru a programului funerar. Pe pliant era imprimată o poză adorabilă cu O’Hara în tinerețe (îmbrăcată în majoretă, cu un zâmbet uriaș), alături de poezia „Late Fragment” a lui Raymond Carver, scrisă chiar când autorul murea de cancer.

„Odihnește-te în pace, draga mea Catherine”, a scris Lynch în mediul online, alături de imaginea programului care a marcat finalul unei ere pentru apropiații actriței.