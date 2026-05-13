Carmen Grebenișan a vorbit recent despre experiența copleșitoare a nașterii fiului ei, Kadri, adus pe lume pe 5 octombrie 2025. Influencerița a detaliat momentele grele din timpul travaliului, decizia de a naște în apă, dar și soluția practică găsită pentru primele luni acasă: o bonă internă cu recomandări sigure. Dacă ești mamă, știi deja că trecerea de la viața în doi la viața cu un bebeluș este orice, dar nu simplă.

Planul nașterii în apă și realitatea din spital

Ai observat vreodată cum planurile detaliate făcute acasă nu se potrivesc aproape deloc cu realitatea din sala de nașteri? Să fim sincere, oricât de mult ne-am pregăti psihologic, corpul nostru preia controlul în acele momente. Exact prin acest roller coaster emoțional a trecut și Carmen Grebenișan, care a fost invitată în emisiunea Furnicuțele, moderată de Denise Rifai. Acolo a rememorat clipa în care l-a adus pe lume pe băiețelul ei.

Inițial, vedeta a ales o naștere în apă, o metodă tot mai populară printre femeile care își doresc o conexiune totală cu propriul corp. Vizibil emoționată și cu ochii plini de lacrimi, ea a explicat de ce a refuzat să fugă de durere.

„Eu mi-am dorit, dacă se poate, să nasc, să simt totul. Îmi place să simt ce e rău și ce e bine. Îmi place să simt, căci mi se pare că asta e esența vieții și ăsta e scopul meu: să simt. Și atunci când simți tot, trăiești, indiferent că e bine sau că e rău, și am simțit la maximum. Mi-am amintit acum momentele acelea. Îmi amintesc tot, fiecare secundă”, a declarat ea în cadrul emisiunii.

De ce a renunțat la ideea de a filma un vlog

Trăim într-o eră digitală în care vrem să documentăm absolut tot, de la cafeaua estetică de dimineață până la cele mai intime momente (uneori poate prea intime, între noi fie vorba). Într-un articol recent publicat de Unica, aflăm că influencerița avea de gând să își țină comunitatea la curent și să filmeze un vlog chiar în acele momente cruciale.

Dar durerea a fost pur și simplu copleșitoare.

Când natura își intră în drepturi, telefoanele devin complet irelevante. „Eu credeam că pot să fac un vlog, dar nu am mai fost în stare, pentru că au început contracțiile dimineața. Am fost foarte fericită că în sfârșit nasc, pentru că mă simțeam destul de greoaie din toate punctele de vedere.”

Iar medicii i-au confirmat că, din punct de vedere clinic, lucrurile au decurs rapid. Totuși, percepția mamei asupra timpului și a durerii este cu totul alta.

„În momentul în care au început contracțiile m-am bucurat, am plecat către spital. Am avut norocul de a avea un travaliu scurt, dar a fost foarte intens (…) Picam din picioare în genunchi și vomitam de la durerile de travaliu”, a recunoscut Carmen Grebenișan.

Ajutorul de nădejde în primele luni acasă

După ce a adus pe lume un băiețel pe nume Kari (cunoscut și sub numele de Kadri, exact așa cum a fost menționat de ea inițial), pe data de 5 octombrie 2025, viața de acasă a căpătat un cu totul alt ritm. Câte dintre voi recunosc situația în care, în primele săptămâni de maternitate, oboseala cronică te face, pe bune, să nu mai știi pe ce planetă trăiești?

Ei bine, Carmen a ales calea practică pentru a menține acel work-life balance esențial. Nu a căutat pe site-uri de recrutare și nici nu a dat interviuri nesfârșite. A mers pe o recomandare directă și extrem de sigură: a adus o bonă internă.

Mai exact, este vorba despre femeia care s-a ocupat și de băiețelul prietenei sale, Alina Ceușan.

„Este fix bona pe care a avut-o Alina la primul copil, la Rock. Partea bună e că știam deja cum se comportă, cum e în casă, și am zis că merg la sigur. Nu am mai făcut alte cercetări și căutări. Abia așteptăm. Mi-am dat seama că nu bona îți crește copilul”, a explicat influencerița.

Numai că decizia de a avea pe cineva în casă 24/7 implică și o organizare logistică serioasă. Femeia locuiește acum permanent cu ei și preia direct o parte din rutina zilnică a bebelușului, fiind deja familiarizată cu stilul de viață al familiilor din online.