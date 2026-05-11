Ti s-a intamplat vreodata sa vrei sa iti monitorizezi somnul si pasii, dar sa te deranjeze ecranul luminos al smartwatch-ului pe timpul noptii? Ei bine, Google tocmai a lansat Fitbit Air, o bratara de fitness complet fara ecran care promite sa schimbe felul in care ne urmarim starea de bine.

Un design minimalist gandit pentru confort

Acesta este primul tracker Fitbit nou lansat de Google in aproape trei ani. Dispozitivul a fost prezentat subtil la inceputul lunii aprilie de catre legenda NBA Stephen Curry, care este si consilier de performanta pentru Google. Si sa fim sincere, arata mai degraba a bijuterie discreta decat a gadget tech.

Vorbim despre cel mai mic Fitbit creat vreodata. Are o forma minuscula, asemanatoare cu o pietricica, fiind cu 25 la suta mai mic decat modelul Fitbit Luxe. Cantareste doar 5,2 grame (sau 12 grame cu tot cu curea) si are o grosime de doar 8,3 milimetri. Nu are absolut niciun buton.

Rishi Chandra, directorul general Google pentru sanatate si casa, a explicat exact viziunea din spatele acestui design curat. „Am vrut ceva incredibil de simplu și incredibil de ușor, încât nici să nu știi că îl ai pe braț”, a declarat el in timpul lansarii. Iar ambitiile companiei sunt clar conturate. „Credem că acesta este cel mai confortabil tracker, cel mai ușor tracker și cel mai mic tracker”.

Ce face mai exact aceasta bratara

Desi este atat de mica, bratara monitorizeaza absolut tot ce ai nevoie pentru o rutina de self-care bine pusa la punct. Urmareste ritmul cardiac 24/7, stadiile somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), nivelul de oxigen din sange, temperatura pielii, ritmul respirator si VO2 max. Iar pentru ca e gandita sa fie purtata zi si noapte, iti calculeaza sarcina cardio si un scor zilnic de pregatire, ca sa stii exact cand corpul tau are nevoie de odihna si cand poti trage tare la clasa de pilates. Mai mult, te poate alerta si cu privire la ritmul cardiac neregulat, pentru a semnala potentiale semne de fibrilatie atriala (AFib).

Intre noi fie vorba, cea mai tare functie mi se pare alarma inteligenta (smart wake). Bratara foloseste feedback haptic pentru a te trezi usor prin vibratii, exact in cel mai optim moment al ciclului tau de somn. Este un detaliu major pe care rivalul sau direct, Whoop (dispozitiv lansat initial in 2015), pur si simplu nu il are.

Bateria te tine 7 zile, iar incarcarea este magnetica. Google promite ca ajunge de la 0 la 100 in doar 90 de minute. Daca te ingrijoreaza estetica, trebuie sa stii ca vine cu curele interschimbabile. Ai la dispozitie o bucla textila de performanta cu ajustare micro, o curea din silicon rezistenta la transpiratie pentru antrenamente si o varianta moderna premium care functioneaza ca o bratara eleganta. Culorile disponibile sunt obsidian, fog (ceata), lavender (lavanda) si berry (fructe de padure).

Antrenorul virtual si aplicatia Google Health

Toate aceste date ajung in noua aplicatie Google Health, platforma care inlocuieste vechea aplicatie Fitbit. Pe baza informatiilor publicate de Independent, platforma include acum un antrenor de sanatate (Health Coach) bazat pe tehnologia AI Gemini. Acesta aduna datele tale de fitness, informatiile despre somn si sanatate intr-un singur loc pentru a-ti oferi recomandari personalizate, adaptandu-se constant pe masura ce invata ritmul tau. Poti inregistra inclusiv mesele zilnice si poti urmari ciclul menstrual.

„Am construit aplicația noastră având antrenorul în centrul întregii experiențe”, a mai punctat Rishi Chandra. „Părerea mea personală este că, atunci când vei experimenta antrenorul nostru, vei vedea o experiență foarte, foarte diferită față de ceea ce vei vedea la alți competitori de pe piață.”

Dar poate cea mai buna veste este ca dispozitivul nu necesita un abonament pentru a functiona. Ai acces gratuit la valorile tale de baza, cum ar fi somnul, HRV si activitatea fizica (inclusiv detectarea automata a antrenamentelor). Doar experienta de coaching AI este rezervata abonamentului Google Health Premium, pentru care primesti 3 luni gratuit la achizitie. Pretul pentru acest abonament in Marea Britanie nu a fost inca oficializat, dar se asteapta sa fie similar cu Fitbit Premium, adica 7,99 lire pe luna sau 79,99 lire pe an. In SUA, aplicatia poate prelua chiar si fisele medicale, o functie pe care compania spera sa o extinda pe viitor si in alte tari, inclusiv in Marea Britanie.

Bratara Fitbit Air se va lansa oficial pe 26 mai si poate fi deja precomandata. Costa 84,99 lire sterline, ceea ce inseamna undeva in jur de 490 de lei, un pret extrem de competitiv pe piata de wearables, mai ales daca ne raportam la optiunile actuale disponibile in magazinele de electronice din Romania.