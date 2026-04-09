Popularul lanț de patiserii Greggs a lansat un nou produs care a divizat Marea Britanie: ruloul cu cârnat de pui. Vândut la prețul de 1,65 lire, noul produs se alătură clasicului rulou cu carne de porc, care se vinde în peste 2,5 milioane de unități săptămânal.

Ce conține noul rulou cu pui

La prima vedere, arată aproape identic cu fratele său mai celebru. Numai ca în interiorul foitajului auriu se află carne de pui, asezonată special. E o mișcare curajoasă pentru un brand atât de atașat de tradiție. Compania a declarat că decizia a venit ca răspuns la cererea tot mai mare pentru alternative la carnea de porc.

„Am ascultat feedback-ul clienților noștri care își doreau o alternativă la carnea de porc”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Ruloul cu pui este o opțiune la fel de gustoasă, dar poate puțin mai ușoară.”

Reacții pe rețelele de socializare

Iar internetul, cum era de așteptat, a explodat. De la meme-uri la dezbateri aprinse, noul produs a devenit subiect de discuție. Unii laudă inițiativa, în timp ce puriștii o consideră o blasfemie la adresa unui produs iconic britanic.

„Este o schimbare binevenită, mai ales pentru cei care nu mănâncă porc”, a scris un utilizator pe Twitter. Altcineva a comentat sec: „Tradiția a murit astăzi.”

Părerile sunt, clar, împărțite.

O oglindă a societății britanice

Dincolo de gust, lansarea reflectă schimbări mai profunde în societatea britanică. Trecerea de la porc la pui indică o preocupare crescută pentru o alimentație percepută ca fiind mai sănătoasă, dar și o adaptare la diversitatea culturală și religioasă a țării (carnea de pui fiind o opțiune acceptată de mai multe comunități).

Dar ce spune, pe bune, un simplu rulou despre o națiune întreagă? Se pare că destul de multe. Lansarea (care a fost testată în câteva locații selectate) vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru produse din carne de pui, considerat mai versatil și mai slab caloric.

Cifrele din spatele controversei

Greggs vinde săptămânal aproximativ 2,5 milioane de rulouri clasice cu carne de porc. E drept că noul produs are un drum lung de parcurs pentru a atinge aceste cifre. Compania estimează vânzări de peste 50.000 de unități în prima săptămână pentru varianta cu pui, mizând pe curiozitatea clienților și pe cei care caută alternative.

Indiferent dacă va deveni un pilon al meniului sau doar o curiozitate trecătoare, lansarea a demonstrat un lucru simplu: în Marea Britanie, chiar și o gustare de la colțul străzii poate deveni un subiect de dezbatere națională.