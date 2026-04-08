Gigantul britanic M&S intră pe o piață în plină expansiune și lansează Fresh Elements, o nouă gamă de skincare dedicată exclusiv tenului tânăr. Colecția, formată din opt produse, vine ca un răspuns direct la o generație tot mai conștientă de îngrijirea pielii, cu prețuri ce variază între 9.50 și 12.50 de lire sterline.

Un răspuns la fenomenul „Sephora Kids”

În ultimul an, am fost martorii unui val de branduri de îngrijire a pielii create special pentru tineri. Fie că este o reacție la fenomenul „Sephora Kids” sau la trendul general de a prioritiza sănătatea barierei cutanate, industria se schimbă vizibil. Noile mărci renunță la cremele anti-îmbătrânire puternice și la acizii în concentrații mari în favoarea unor formule blânde, axate pe sănătatea pielii.

M&S se alătură acum acestei mișcări cu Fresh Elements. Colecția își propune să împace dorința adolescenților pentru produse cu un ambalaj atrăgător, demn de postat online, cu nevoia de eficacitate blândă, pe care părinții o aprobă.

Dar ce înseamnă, pe bune, o rutină de îngrijire potrivită vârstei?

Gama este aprobată dermatologic și prioritizează hidratarea și susținerea barierei pielii, fără complexități inutile. Totul se rezumă la construirea unor obiceiuri sănătoase încă de la început, folosind produse care susțin tenul, nu îl copleșesc.

Curățare și tonifiere pentru început

Pentru primul pas al oricărei rutine, gama oferă două produse de curățare. Fresh Elements Foaming Cleanser este o alegere excelentă pentru tenul gras sau mixt, folosind Provitamina B5 și alantoină pentru a calma pielea în timp ce o purifică. Iar dacă tenul este mai uscat, Fresh Elements Jelly Cleanser este soluția ideală – îndepărtează delicat sebumul și machiajul fără a lăsa acea senzație de piele care „ține”.

Pentru a menține tenul echilibrat, loțiunea tonică Fresh Elements Balancing Toner folosește acid mandelic și extract de scoarță de salcie. Aceste ingrediente exfoliază blând și ajută la minimizarea aspectului porilor.

Hidratare și tratamente țintite

Hai să vedem ce oferă gama pentru pașii următori. Pentru un plus de strălucire, serul Fresh Elements Facial Serum combină acidul hialuronic cu extract de cica (un ingredient cunoscut pentru proprietățile sale calmante) pentru a liniști pielea stresată. În schimb, spray-ul facial Fresh Elements Balancing Facial Mist este perfect pentru o doză instantanee de niacinamidă și extract de alge, mai ales când ești pe fugă.

Hidratarea este asigurată de două produse cu texturi foarte diferite, în funcție de nevoile pielii. Crema Fresh Elements Light Gel Moisturiser are o textură lejeră, care lasă pielea să respire și nu este grasă, fiind ideală pentru tenul predispus la deshidratare. Pe de altă parte, Fresh Elements Rich Hydrating Moisturiser folosește squalane și uree pentru un finisaj mai luminos și mai neted.

Și pentru acele coșuri inevitabile? Gelul Fresh Elements Blemish Rescue Gel folosește acid salicilic pentru a curăța porii, dar adaugă și pantenol pentru a susține bariera de protecție a pielii.

Prețuri și disponibilitate

Noua gamă Fresh Elements este deja disponibilă în magazinele M&S selectate din Marea Britanie, dar și online, pe marksandspencer.com. Prețurile produselor individuale variază între 9.50 și 12.50 de lire sterline, făcând colecția una accesibilă pentru publicul său țintă.