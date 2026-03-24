Mega-influencerul Alix Earle, cunoscută pentru transparența cu care vorbește despre problemele tenului, intră oficial în lumea afacerilor cu propria linie de skincare. Brandul se numește Reale Actives, se lansează pe 31 martie și este rezultatul a doi ani de muncă, având ca țintă principală tenul acneic.

De la o luptă personală la un brand de skincare

Pentru fanii care o urmăresc de mult timp, vestea nu e tocmai o surpriză. Alix a fost mereu deschisă în legătură cu ceea ce numește „luptele” sale cu acneea chistică. Tocmai această experiență a stat la baza deciziei de a crea propriile produse. „Când am absolvit facultatea, am știut că vreau să înființez o companie… M-am jucat cu câteva alte idei, dar la sfârșitul zilei, totul mă aducea înapoi la acnee”, a declarat Earle.

Ea a povestit despre frustrarea legată de produsele existente pe piață. „Simțeam că foloseam mereu același tip de ingrediente sau produse super, super dure, pentru că tot ce voiam să fac era să exfoliez.” Iar această abordare agresivă nu era neapărat cea corectă. „Am crezut că asta îmi va ajuta [acneea]”, a completat ea, subliniind o capcană în care cad mulți tineri cu probleme similare.

Ce conține prima colecție Reale Actives

Dezvoltată împreună cu dermatologul ei de câțiva ani, Dr. Kiran Mian, linia de debut Reale Actives include patru produse esențiale. Piesa de rezistență este un ser cu acid mandelic, conceput pentru a reduce erupțiile, care va costa 39 de dolari. Colecția este completată de o cremă hidratantă cu ceramide și acid hialuronic la prețul de 36 de dolari, un balsam demachiant (29 de dolari) și un gel de curățare exfoliant (28 de dolari).

Dar cum vine asta, un influencer care lansează încă un brand de beauty? E drept că piața e saturată, numai că Alix mizează pe o abordare diferită, axată pe ingrediente active eficiente, dar blânde cu pielea.

Un ambalaj care nu se ascunde în baie

Dincolo de formule, un alt aspect a fost important pentru Alix Earle: designul. Ea și-a dorit produse care să arate bine pe raft, nu să fie ascunse în spatele dulapului din baie. Noile produse vin în ambalaje elegante, argintii și mentă.

O schimbare radicală față de ce găsea ea în magazine. „Erau toate sticle albe cu fonturi negre”, spune Earle. „M-am simțit mereu puțin plictisită.”

Până la urmă, de ce ar trebui ca produsele pentru acnee să arate ca niște medicamente?

Rutina completă a lui Alix Earle

Noile produse Reale Actives se vor alătura, clar, rutinei de frumusețe a creatoarei de conținut. Si, pe lângă propria gamă, ea a dezvăluit că folosește în mod regulat și alte câteva produse cheie. Printre favoritele ei se numără pudra Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Powder, picăturile bronzante Westman Atelier Sun Tone Bronzing Drops și stiloul pentru pistrui FRECK XL The Original Freckle Pen.