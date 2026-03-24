După ce aproape 400.000 de fani au urmărit timp de o săptămână contul misterios @wtfisalixdoing, influencerița Alix Earle a dezvăluit proiectul. Ea lansează Reale Actives, un brand de skincare dedicat tenului acneic. Gama debutează pe 31 martie cu patru produse, direct pe site-ul propriu.

De la machiaj la o obsesie pentru tenul acneic

Alix Earle, care a devenit faimoasă în timpul studenției la Miami, a știut mereu că vrea să fie antreprenoare. Inițial, planul era altul. „De fapt, am început crezând că vreau să fac machiaj”, a mărturisit Earle. Iar pe parcurs, focusul s-a schimbat radical. „Eram atât de investită în a crea ceva bun pentru îngrijirea tenului predispus la acnee. Și, în timp ce discutam despre diferite lucruri, singurul lucru de care îmi păsa cu adevărat era ceva care să fie bun pentru pielea cu tendință acneică.”

Ea a simțit că lipsește ceva din piață. „Nu am simțit niciodată că mă pot distra cu vreun produs din zona anti-acnee. Totul părea foarte clinic și pur și simplu nu mă simțeam mândră să am acele produse pe tejgheaua mea”, a explicat ea. „Am descoperit, si, că produsele erau foarte dure și foarte agresive.”

Recomandari Alix Earle lansează Reale Actives, o linie de skincare cu 4 produse anti-acnee

Ce conține gama de debut

Lansarea include patru produse esențiale, cu prețuri cuprinse între 28 și 39 de dolari. Hai să vedem despre ce e vorba. Colecția cuprinde un balsam demachiant, un gel de curățare exfoliant, un ser cu acid mandelic și o cremă hidratantă pentru refacerea barierei pielii.

Serul cu acid mandelic conține Synactin AC, un ingredient patentat. „Când ai acnee, uneori te gândești doar la a usca și nu atât de mult la a susține bariera pielii”, a spus Earle. „Așa am ajuns la primele patru produse pe care le lansăm. Am vrut să fie elementele de bază ale rutinei.”

Investitori de top și o echipă de experți

În spatele Reale Actives se află Imaginary Ventures, un fond de investiții cu un portofoliu puternic. Vorbim despre nume precum Skims, Westman Atelier, Glossier și Kosas. „La un nivel înalt, investim în branduri care definesc o generație”, a declarat Kelly Dill, partener la fond. „Este vorba despre fondator, oportunitate și potrivirea dintre fondator și piață. [Earle] a construit o comunitate reală și relații autentice cu publicul ei prin împărtășirea propriei sale călătorii cu tenul, iar asta ne-a ghidat în această oportunitate.”

Recomandari Tom Brady și Alix Earle au o conexiune instantanee

Echipa este condusă de CEO-ul Andrea Blieden, care a explicat cum s-au mișcat lucrurile. „Când am început, Alix alesese deja fondul de investiții, stabiliseră deja relația cu Dr. Kiran Mian, care este dermatologul consultant al brandului”, a spus Blieden. „Am construit echipa și este o echipă restrânsă, dar am format rapid o echipă de experți pentru a aduce acest brand la lansare.”

Un brand „sexy” pentru o problemă clinică

Dar cum te diferențiezi într-o piață atât de aglomerată? Blieden crede că are răspunsul. „Nimeni nu face îngrijirea tenului acneic așa cum o face Reale Actives, adică prin simplificare”, a afirmat ea. „Este vorba despre a găsi ingredientele potrivite și de a avea un fondator ca Alix, a cărei experiență include sute de produse de-a lungul anilor; ea știa deja ce funcționează, ce nu și testase atât de multe. Știam că trebuie să aducem amestecuri diferite de ingrediente, dar și să ne gândim la acnee într-un mod diferit.”

Până și ambalajul are o poveste. Acesta este „menit să fie expus în baie”, a spus Blieden. „Sunt concepute pentru a fi expuse în viața de zi cu zi și pentru a crea un brand încrezător și sexy prin imaginile noastre de lansare – acolo veți vedea brandul conturându-se într-un mod total diferit.”

Recomandari Winnie Harlow, ținută de 130 de dolari la meciul logodnicului Kyle Kuzma

Planuri pe termen lung și produse până în 2028

Alix Earle va fi imaginea principală a campaniei de lansare, având și funcția de Chief Brand Officer. „Acesta este copilul ei de suflet și este ceva ce și-a dorit mereu să facă. În anii următori, am putea folosi și alte chipuri, fie că sunt oameni din lumea lui Alix, fie că sunt persoane relevante din punct de vedere cultural, dar aș spune că vom încerca mereu să rămânem fideli brandului”, a adăugat Blieden.

Deși focusul este pe acnee, produsele sunt gândite pentru un public larg. „Acestea sunt totuși ingrediente foarte importante pentru pielea tuturor și pentru sănătatea pielii tuturor, iar dacă adoptăm o abordare axată pe acnee în primul rând, cred că atingem în mod natural un public mult mai larg”, a explicat CEO-ul. Până la urmă, pielea lui Alix este o călătorie în evoluție.

Și planurile de viitor sunt deja trasate. Earle a spus că are produse planificate până în 2028. „Vor fi lucruri noi care vor izvorî fie din lucruri pe care le iubesc cu adevărat, fie din lucruri de care sunt interesată, dar și din frustrări pentru care nu am găsit niciodată soluții”, a concluzionat ea. „Vreau să împing acest brand să gândească în afara cutiei și să găsească modalități distractive și diferite de a aduce aceste produse consumatorilor.”