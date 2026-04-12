După o perioadă în care siluetele largi și tivurile care măturau podeaua au dominat moda, lucrurile stau puțin diferit. Blugii care acopereau complet pantofii lasă loc unui nou trend, inspirat direct din anii ’90. Este vorba despre blugii scurtați, cei care se opresc exact deasupra gleznei, un stil iubit de vedete precum Carolyn Bessette-Kennedy, Cindy Crawford sau Julia Roberts.

De la podium la inspirație iconică

Revenirea acestui stil nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Am asistat la un fel de eveniment de tip isterie în masă după lansarea serialului „Love Story”, toată lumea dorind să se îmbrace ca și Carolyn Bessette-Kennedy, iar ea purta în mod celebru blugi scurtați. Mai exact, modelul Levi’s 517s (un model cu o croială bootcut și tiv care se oprește fix deasupra gleznei).

Iar trendul a fost confirmat și pe podiumuri. Prezentarea de modă Celine pentru primăvară/vară 2026 a trimis pe catwalk modele în blugi scurți care scoteau în evidență șosetele la gleznă și pantofii de jazz.

Provocarea tivului perfect

Și totuși, să porți corect blugii scurtați nu-i chiar așa de simplu. Cum găsești, până la urmă, lungimea ideală? Editorul de modă Mai Morsch a explicat foarte bine provocarea: „Poate fi dificil să găsești tivul perfect, care să atingă glezna exact cum trebuie și să asigure echilibrul proporțiilor. O lungime prea mare poate părea neintenționată, dar când blugii nu sunt suficient de scurți, par că nu se potrivesc corect.”

O provocare, nu-i așa?

Sfatul practic este să te familiarizezi bine cu măsurătorile tale exacte înainte de a cumpăra online. Branduri precum Levi’s sunt un punct bun de plecare, deoarece croielile lor sunt, de regulă, consecvente și bine executate.

6 modele care definesc trendul

Pentru cine vrea să adopte acest look, am selectat câteva modele cheie disponibile acum, cu prețuri pentru diverse bugete. E drept că unele piese sunt investiții serioase, dar există și opțiuni accesibile.

Citizens of Humanity – Blugi Dahlia cropped boyfriend: 260 dolari

– Blugi Dahlia cropped boyfriend: 260 dolari Levi’s – Blugi 501 ’90s ankle: 110 dolari

– Blugi 501 ’90s ankle: 110 dolari Frame – Blugi Le Slim Palazzo crop: 278 dolari

– Blugi Le Slim Palazzo crop: 278 dolari Mother – Blugi The Half Pipe Ankle cropped: 268 dolari

– Blugi The Half Pipe Ankle cropped: 268 dolari Khaite – Blugi Abigail: 620 dolari

– Blugi Abigail: 620 dolari Re/Done – Blugi cropped wide-leg: 295 dolari

Bonusul? Acești blugi îți vor scoate cu adevărat în evidență pantofii. Fie că vorbim de adidași, botine sau pantofi eleganți, încălțămintea nu va mai fi ascunsă sub metri de material.