Ați plăti 599 de lire sterline pentru un pat de câine? Poate părea o întrebare absurdă, dar reflectă o realitate economică în plină expansiune. Animalele de companie nu mai sunt simple animale, ci membri cu drepturi depline ai familiei, iar stăpânii lor investesc sume uriașe în sănătatea și fericirea lor. Piața globală a parfumurilor pentru animale de companie, de exemplu, este de așteptat să atingă 2,7 miliarde de dolari până în 2034.

Wellness pentru blănoși, o oglindă a tendințelor umane

Tendința este clară. Ne proiectăm propriile obsesii pentru wellness asupra companionilor necuvântători. De la suport pentru microbiomul intestinal la suplimente care promit o viață mai lungă, tot ce este la modă pentru noi devine rapid disponibil și pentru ei. Olivia Houghton, analist principal în frumusețe, sănătate și wellness la The Future Laboratory, confirmă acest lucru. „Wellness-ul animalelor de companie este o prioritate pentru consumatori în 2026, determinat de un accent sporit pe umanizarea îngrijirii animalelor de companie”, spune ea. „Pe măsură ce animalele de companie devin tot mai integrate în familie, vedem o cerere în creștere pentru servicii premium, personalizate, care reflectă tendințele de wellness uman.”

Iar fenomenul este alimentat și de economia în expansiune rapidă a animalelor de companie din China, unde scăderea ratei căsătoriilor și a natalității duce la o creștere a numărului de proprietari de animale. lucrurile stau simplu. „Suntem într-o eră a așteptărilor ridicate, iar părinții de animale de companie dedică mai multe resurse ca niciodată bunăstării animalelor lor”, adaugă Houghton.

De la șampon de lux la diete raw

Un simplu șampon și tăiatul unghiilor nu mai sunt de ajuns. Am intrat în era ședințelor de îngrijire de 1.000 de dolari, unde tendințele din frumusețea umană se contopesc cu îngrijirea animalelor. „Consumatorii investesc în formule de calitate umană, cu mărci precum L’floof care oferă o suită de produse de îngrijire ce imită produsele premium de îngrijire a pielii”, explică Olivia Houghton. Gândiți-vă la ingrediente care susțin bariera pielii, precum jojoba, unt de shea, aloe vera și pantenol, găsite în colecția Essentials de la Tropiclean sau în șamponul Everyday Wash For Dirty Dogs de la Mud, care costă 21 de lire sterline.

Și asta nu e tot. V-ați gândit vreodată la dieta câinelui la fel de serios ca la a dumneavoastră? Anna Webb, expertă în comportament și nutriție animală, are o vorbă: „Ești ceea ce mănânci, la fel și câinele tău”. Pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de alimentele ultra-procesate, stăpânii aplică aceeași rigoare și dietei animalelor lor. Hrana proaspătă, organică și crudă a explodat în popularitate, alături de o piață de suplimente evaluată la miliarde. „Hrana crudă, echilibrată, completă – cum ar fi Naturaw – este sectorul cu cea mai rapidă creștere în nutriția canină”, explică Webb. „Mărci precum Arterra Pet se concentrează pe suplimente și alimente sănătoase care vizează longevitatea și bunăstarea animalelor de companie. Aceste produse sunt dovada unei tendințe către o îngrijire mai holistică, orientată spre sănătate.”

Tehnologia intră în cușcă

Uitați de coșul clasic pentru câini. Acum, animalele de companie dorm în paturi inteligente precum Domethics Carepet, care le monitorizează semnele vitale. De la terapie cu infraroșu la diagnostice bazate pe inteligență artificială, tehnologia pentru animale evoluează într-un ritm amețitor. Dispozitivele portabile (wearables) urmăresc activitatea, somnul și comportamentul câinilor, în timp ce aplicațiile promit totul, de la informații despre sănătate până la analize ale fecalelor câinelui.

Jessica Alcalde, Vicepreședinte de Produs la brandul de wellness HigherDOSE, explică logica din spatele patului lor cu infraroșu și PEMF de 599 de lire sterline. „Părinții de animale de companie investesc în animalele lor la fel cum investesc în ei înșiși. Pe măsură ce casele devin hub-uri de wellness, este firesc ca aceste instincte să se extindă și la animalele de companie, lucru pe care l-am văzut direct atunci când animalele de companie ale comunității noastre le furau covorașele PEMF.”

Dar nu toată tehnologia este creată la fel.

Anna Webb sfătuiește prudență, recomandând alegerea dispozitivelor susținute clinic, în special în cazul luminii roșii, unde precizia și reglementarea contează enorm. Un exemplu este dispozitivul portabil Photizo Vetcare (295 de lire), de grad medical, ideal pentru osteoartrită (care afectează circa 80% dintre câinii de peste opt ani).

Cursa pentru o viață mai lungă

Viitorul wellness-ului pentru animale nu se rezumă doar la răsfăț, ci la longevitate. Domeniul se îndreaptă rapid spre biotehnologie, de la cercetarea microbiomului la produse farmaceutice menite să prelungească viața canină. Startup-uri precum Loyal atrag investiții serioase, în timp ce fondurile de capital de risc dedicate îngrijirii animalelor de companie, cum ar fi TAW Ventures, înființat de moștenitoarea Estée Lauder, Jane Lauder, sunt în creștere. E drept că și clonarea animalelor de companie are deja susținători printre celebrități, dar adevăratul obiectiv este de a ajuta animalele să trăiască vieți mai lungi și mai sănătoase, deblocând potențial informații care, într-o zi, ar putea fi benefice și pentru oameni.