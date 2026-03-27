Lancôme intră puternic pe piața produselor de longevitate cu o nouă linie de îngrijire a pielii, Absolue Longevity MD, ale cărei prețuri variază între 155 și 175 de dolari. Brandul a dezvăluit noua gamă pe 27 martie, într-un cadru neașteptat: reuniunea anuală a Academiei Americane de Dermatologie (AAD) din Denver, semnalând o repoziționare strategică spre o validare clinică.

O lansare atipică, direct în fața medicilor

Alegerea unei conferințe medicale în locul unei lansări fastuoase nu este deloc întâmplătoare. Prin această mișcare, Lancôme se plasează direct sub evaluarea dermatologilor, obișnuiți să analizeze date, nu doar promisiuni de marketing. Iar strategia apropie brandul de jucători din zona clinică, precum SkinCeuticals sau Obagi Medical, care și-au construit credibilitatea în ani de zile prin studii și colaborări cu medicii.

„Motivul pentru care mergem la AAD, cea mai mare convenție de dermatologie din SUA, este să ne prezentăm produsele, să prezentăm rezultate, să fim în contact cu dermatologii și să arătăm produsele așa cum o fac și alte mărci dermatologice”, a declarat Annie Black, Ph.D., directorul științific internațional al mărcii.

Ingredientul cheie și cele trei produse

Noua gamă, care va fi lansată pe site-ul Lancôme din SUA pe 20 aprilie și în retailul de lux pe 1 mai, este construită în jurul a trei produse: Anticipate, Intercept și Reset. Fiecare este conceput pentru a aborda diferite etape ale procesului de îmbătrânire a pielii.

La baza formulelor stă Mitopure, o formă de Urolitină A dezvoltată împreună cu compania elvețiană de biotehnologie Timeline. Ingredientul a fost studiat pentru rolul său în funcția mitocondrială, mai exact în mitofagie – procesul prin care sunt eliminate mitocondriile deteriorate pentru a susține energia celulară.

O piață aglomerată și o strategie pe termen lung

Stai puțin, dar piața nu e deja plină? E drept că Lancôme intră într-un spațiu extrem de competitiv. Timeline și-a construit deja un nume în jurul Urolitinei A, iar tratamentele cu NAD+ au devenit tot mai populare. Numai în 2025, mărci precum Vichy Laboratoires, Tatcha și Sisley Paris au lansat produse axate pe longevitate, în timp ce Nivea a adus conceptul chiar și în mass-market.

Pentru L’Oréal, compania-mamă, aceasta este o direcție strategică. CEO-ul Nicolas Hieronimus a descris mișcarea ca pe o trecere de la „corectarea simptomelor la intervenția asupra cauzei fundamentale”.

Pentru a-și consolida poziția, Lancôme a implicat experți încă din fazele incipiente. „Am avut un consiliu de dermatologi certificați care a urmărit întregul proces cu noi, inclusiv selecția ingredientelor, formulele, platformele de testare”, a explicat Black. „Am avut întâlniri regulate cu ei, le-am prezentat toate proiectele și ce voiam să facem ca platformă de testare și am primit feedback-ul lor. Apoi am ajustat câteva lucruri, iar odată ce am obținut o parte din rezultate, le-am împărtășit și pe acestea pentru a le putea răspunde la întrebări.”

Diagnostic personalizat și marketing agresiv

Pe lângă produse, Lancôme introduce și Cell BioPrint, un instrument de diagnosticare gratuit (disponibil în punctele de vânzare Lancôme) menit să măsoare vârsta biologică a pielii folosind biomarkeri proteici.

„Cell BioPrint măsoară proteinele de suprafață”, a detaliat Annie Black. „Am identificat cinci markeri diferiți care sunt predictivi pentru diferite aspecte ale pielii tale și combinăm asta cu măsurători pe piele pentru a-ți oferi vârsta biologică a pielii.”

Si pentru a fi siguri că mesajul ajunge la public, lansarea va fi susținută de o campanie de marketing de mare impact, care va combina „ambasadori de top cu activări captivante, axate pe social media”, potrivit unui reprezentant al companiei.

„Vrem ca oamenii să înțeleagă că nu facem doar un rebranding al conceptului anti-îmbătrânire în longevitate”, a subliniat Black. „Este o abordare cu adevărat diferită, cu ingrediente noi și noi moduri de a evalua performanța produselor pentru noi.” totusi, știința din spatele produselor de longevitate pentru piele este încă în dezvoltare, iar o mare parte din cercetările privind Urolitina A s-au concentrat pe utilizarea orală, nu pe aplicarea topică, transpunerea în rezultate vizibile pe piele fiind încă în curs de stabilire.