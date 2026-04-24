Tommy Hilfiger intră din nou în lumea Formulei 1 cu o colecție capsulă în ediție limitată, dedicată Marelui Premiu de la Miami. Lansată în parteneriat cu echipa Cadillac Formula 1, noua linie de haine include piese cu prețuri ce variază între 49,90 și 349,90 de dolari.

O colecție inspirată de Miami

Ce conține mai exact această colecție? Ei bine, fanii vor găsi tricouri grafice, hanorace și șepci tematice, toate create special pentru acest eveniment. Designul este vibrant, cu palmieri stilizați, silueta orașului și, fireste, o mașină de Formula 1. Iar piesa de rezistență este o variantă de culoare roz aprins, un tribut adus culturii efervescente a curselor din Miami. Prețurile, după cum spuneam, pornesc de la 49,90 dolari și ajung până la 349,90 dolari, iar mărimile disponibile acoperă o plajă largă, de la XXS la XXL.

Parteneriat exclusiv cu Cadillac F1

Colaborarea nu este una întâmplătoare.

Recomandari Brandul lui Tiger Woods, Sun Day Red, lansează o colecție cu 15 piese pentru femei

Compania lui Hilfiger este partenerul exclusiv de fanwear al echipei Cadillac Formula 1, care își face debutul pe circuit în acest sezon. De altfel, la începutul anului a fost lansată o colecție co-branded inspirată de echipamentul oficial al echipei. Capsula de la Miami face parte dintr-o serie mai amplă de ediții speciale dedicate orașelor-cheie din calendarul Formulei 1, urmând să vedem colecții similare și pentru cursele din Austin și Las Vegas.

Unde găsești piesele

Dar unde poți pune mâna pe aceste articole, pe bune? Colecția a fost lansată miercuri și este disponibilă pe site-ul oficial Tommy Hilfiger, pe Amazon și la Macy’s. În plus, poate fi găsită în magazinele fizice Tommy Hilfiger din Florida (inclusiv în Dolphin Mall și Sawgrass Mills). Anumite articole vor fi vândute chiar și la standurile de la circuit, în timpul Marelui Premiu de la Miami, programat între 1 și 3 mai.

Hilfiger și legătura sa cu motorsportul

Implicarea designerului în lumea curselor de mașini nu e deloc nouă. De-a lungul anilor, a sponsorizat numeroși piloți de top și a devenit o figură cunoscută în paddock. Stai puțin, știai că a fost chiar sponsorul vestimentar oficial al echipei fictive APXGP din popularul film „F1 the Movie” cu Brad Pitt? Angajamentul său față de acest sport i-a adus recunoaștere oficială. În luna octombrie a anului trecut, a fost onorat cu premiul Cameron R. Argetsinger pentru Contribuții Remarcabile în Motorsport, acordat de Centrul Internațional de Cercetare în Curse Auto.