Imaginează-ți cum ar fi să fii prima persoană care, după 3.000 de ani, privește comorile lui Tutankhamon. Fix această emoție a încercat să o recreeze casa Van Cleef & Arpels la Paris, odată cu lansarea noii colecții de înaltă bijuterie, „Fascinating Egypt”. S-a întâmplat marți, la Hôtel Mona Bismark, unde coloanele și nișele sculptate au ascuns adevărate minuni din aur și pietre prețioase.

De ce ne interesează pe noi o colecție de lux absolut inaccesibilă celor mai multe dintre noi? Pentru că ne arată o direcție clară în modă. Dincolo de prețurile amețitoare, miza reală este întoarcerea la piese care spun o poveste și la o estetică menită să reziste generații întregi. O palmă elegantă dată culturii fast-fashion care ne umple dulapurile de haine purtate o singură dată.

Fascinația care nu se demodează niciodată

Să privim puțin în urmă. Au trecut ceva mai mult de o sută de ani de când Howard Carter a deschis mormântul din Valea Regilor, declanșând o adevărată „egiptomanie” în anii ’20.

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Iar estetica de atunci s-a potrivit mănușă cu mișcarea Art Deco. Doar că, de data aceasta, lucrurile stau puțin diferit. Așa cum arată Wwd într-un reportaj publicat recent, noua abordare nu este doar o copie a vechilor teme. Casa de bijuterii a vrut să meargă mult mai departe de o simplă reinterpretare comercială, căutând sensul profund al acelor vremuri.

„Pentru că este o civilizație care a reușit să sublimeze timpul, să meargă dincolo de provocarea timpului, datorită frumuseții simbolismului său.” – Catherine Rénier, Director Executiv Van Cleef & Arpels

Și chiar așa este.

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Gândește-te la paleta spectaculoasă de culori pe care o vedem în muzee. Designerii au preluat exact acele nuanțe vibrante, folosind safire albastre și roz, smaralde, rubine, diamante și onix. Ba chiar au adăugat lapis lazuli, crisopraz, turcoaz și morganit în construcții incredibil de complexe.

Piese care spun povești uitate

Un detaliu care mi-a atras atenția este modul în care au transformat fragmentele de papirus sau piatră cu hieroglife incomplete în broșe prețioase. Au jucat asimetric cu aur galben neregulat și felii geometrice de turcoaz sau coral. cât de creativ să fii să iei o bucată de istorie „spartă” și să o faci să arate perfect?

„Am mers mai profund, evitând interpretarea de prim grad a unei culturi pentru a pătrunde cu adevărat în simbolismul și atemporalitatea inspirate de cultura egipteană”, a detaliat Rénier viziunea din spatele colecției.

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Dar piesa de rezistență rămâne colierul Déesse Ailée Mystérieuse. Inspirat de zeița Maat, penajul ei se înfășoară grațios în jurul gâtului, ghidând privirea spre un diamant senzațional de 14 carate de tip 2A. Colierul Princess du Nil, cu cele 107 carate de smaralde în formă de lacrimă, aduce un omagiu direct unei piese cumpărate de Prințesa Faiza a Egiptului în 1937.

Dincolo de tendințe trecătoare

„Arta egipteană înseamnă și o geometrie simplă a liniei. De aceea a existat o afinitate naturală pe vremea Art Deco”, a subliniat CEO-ul brandului parizian.

Această continuitate este esențială într-o lume care se mișcă pe repede-înainte. Rénier a explicat că fiecare capitol vine să hrănească istoria casei, iar clienții se pot recunoaște pe o perioadă lungă de timp în expresia brandului. „Deci, există creativitate, un respect pentru moștenire, mult know-how și o anumită stabilitate în creațiile noastre.”

„Este cu adevărat o muncă constantă, o creativitate înrădăcinată în moștenire care va construi viitorul. Sună simplu, dar este un efort constant de detalii și priorități.” – Catherine Rénier, Director Executiv Van Cleef & Arpels

Piața bijuteriilor de lux devine tot mai aglomerată. Numai că asta nu pare să sperie pe nimeni la Paris. Conducerea casei consideră că este doar o oportunitate de a aduce o vizibilitate și mai mare tehnicilor tradiționale, demonstrând că aceste meșteșuguri au o viață lungă și un scop bine definit.

Un sfat de la noi: data viitoare când faci o achiziție pentru garderoba ta, oricât de mică, întreabă-te dacă piesa respectivă are o poveste sau dacă o vei arunca la anul. Decizia finală privind modul în care consumăm moda ne aparține în totalitate, iar marii creatori tocmai ne-au demonstrat că adevărata valoare stă în lucrurile care rezistă testului timpului. Rămâne de urmărit cum vor adapta brandurile mai accesibile aceste influențe geometrice și culori vibrante în colecțiile de toamnă pe care le vom găsi în curând în magazinele noastre preferate.