Prințesa Elisabeta a Belgiei tocmai a bifat o etapă majoră, absolvind masterul în Politici Publice la Universitatea Harvard. Dar dincolo de diploma prestigioasă, viitoarea regină în vârstă de 24 de ani a atras toate privirile cu o alegere stilistică neașteptată ascunsă chiar sub roba tradițională de absolvire.

Gândește-te la momentele acelea în care codul vestimentar îți impune o anumită rigoare, dar tu vrei totuși să îți păstrezi personalitatea. Fix asta a reușit tânăra prințesă, demonstrând că trendul rochiilor transparente, aparent rezervat doar covorului roșu, poate fi adaptat impecabil chiar și pentru cele mai stricte reguli de modestie regală.

Cum să porți trendul transparent la un eveniment oficial

Pentru ceremonie, Elisabeta a ales o rochie albă de vară semnată The Kooples. Piesa are un decolteu în V, mâneci lungi bufante, talie elastică și o fustă transparentă plisată cu tiv asimetric. Iar asta ne arată exact cum o tendință curajoasă se strecoară ușor în moda de zi cu zi. Așa cum notează Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, stilul lenjerie-la-vedere a dominat podiumurile, inclusiv colecția de toamnă/iarnă 2025 a celor de la Miu Miu.

Stilul a alunecat încet spre moda de masă prin fuste mai transparente, detalii din dantelă și plasă delicată. Accesorizarea a fost la fel de atentă, cu pantofi cu baretă la spate de la The Kooples și ochelari de soare Ray-Ban.

Garderoba de prințesă și planurile de viitor

Numai că tânăra nu s-a oprit la o singură ținută memorabilă. Cu o zi înainte, la ceremonia de premiere Harvard Kennedy School, a purtat o rochie de mătase Maje Paris cu flori roșii delicate. Imaginează-ți cât de bine funcționează aceste piese de designer integrate într-un context academic, mai ales când sunt alăturate unei genți Small Lady Dior într-o nuanță profundă de burgund.

Dar ce faci după ce termini un master la Harvard? Viitoarea regină a Belgiei va pleca într-o expediție cu barca pe Oceanul Atlantic, ca parte a unui an sabatic. Traseul planificat o va duce din Insulele Canare până în Caraibe în noiembrie sau decembrie, evitând astfel sezonul uraganelor.

„Rămâne o aventură; natura se joacă cu tine. Necesită caracter. Le spun tuturor copiilor prietenilor mei: faceți-o, este o experiență grozavă, impune respect.” – Piet Smet, instructor de navigație

Proiectul transatlantic este deja finalizat, deși câteva detalii logistice sunt încă în lucru. Expediția propriu-zisă începe abia la iarnă, moment în care vom vedea cum se transformă garderoba ei de la piese elegante de designer la echipament tehnic de navigație pe ocean.