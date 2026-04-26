Tommy Hilfiger a lansat o colecție capsulă F1 în ediție limitată, dedicată Marelui Premiu de la Miami. Realizată în parteneriat cu Cadillac Formula 1, linia de haine a devenit virală instant, iar majoritatea pieselor sunt deja aproape epuizate pe site-ul oficial. Totuși, există o soluție pentru fanii care vor să pună mâna pe ele.

O pasiune veche de 60 de ani

Pentru designerul în vârstă de 75 de ani, legătura cu Formula 1 nu este deloc nouă. Iar pasiunea sa nu e de ieri, de azi, ci a început încă din adolescență. „Am fost la una în 1965 și m-a prins: entuziasmul, zgomotul, faptul că era internațional – nu mai fusesem niciodată la un eveniment internațional”, a povestit Hilfiger. De-a lungul anilor, s-a implicat activ în lumea curselor, a lucrat îndeaproape cu Lewis Hamilton și a fost sponsorul oficial de modă pentru filmul „F1: The Movie”.

Ce conține colecția „cool clasic și crom Cadillac”

Noua colecție capsulă, descrisă drept o întâlnire între „cool-ul clasic și cromul Cadillac”, include piese atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Logo-ul echipei Cadillac Formula 1 este prezent pe toate articolele, transformându-le în obiecte de colecție pentru fanii F1. Dar, hai să vedem ce conține, pe bune, această colecție și cât costă fiecare piesă:

Tricou pentru bărbați: 59,90 dolari

Top tip corset pentru femei: 49,90 dolari

Jachetă varsity pentru bărbați: 349,90 dolari

Maiou pentru femei: 44,50 dolari

Hanorac cu glugă pentru bărbați: 149,90 dolari

Bluză cu fermoar scurt pentru femei: 129 dolari

Tricourile sunt realizate din bumbac 100% regenerabil (adică, bumbacul a fost cultivat „folosind metode agricole care urmăresc să îmbunătățească sănătatea solului, a bazinelor hidrografice și a biodiversității”), în timp ce hanoracul „îmbină stilul american clasic și cool cu detalii moderne inspirate de curse și cu precizia echipei Cadillac F1”.

Jacheta de 350 de dolari, epuizată aproape complet

Piesa de rezistență pare să fie jacheta varsity de 349,90 de dolari. Este cel mai scump articol, dar și cel mai popular. În acest moment, pe Amazon mai este disponibilă doar mărimea XS, un semn clar al cererii uriașe. Practic, nu poți pune un preț pe statut, nu-i așa?

Prețurile nu sunt pentru oricine.

În schimb, bluzele roz pal fac „un semn din cap către cultura vibrantă a curselor din Miami”, după cum a remarcat Jean Palmieri, senior editor la WWD, fiind o alegere perfectă pentru atmosfera de pe circuit.

Unde găsești piesele înainte să se vândă de tot

Te-ai grăbit pe site-ul oficial tommy.com și ai văzut că mărimea ta nu mai e? Stai puțin, nu e totul pierdut. Deși stocul de acolo este limitat (de exemplu, tricoul pentru bărbați se mai găsește doar în mărimile XS, S și M), pe Amazon lucrurile stau mult mai bine. Acolo, același tricou este disponibil până la mărimea XXL, iar membrii Prime beneficiază de livrare gratuită în două zile, exact la timp pentru cursă.

Urmează capsule pentru Austin și Las Vegas

Aceasta este doar prima dintr-o serie de colecții dedicate curselor din Statele Unite. Tommy Hilfiger a confirmat deja că vor urma și alte lansări exclusive. „Miami este fundalul perfect pentru a lansa capsulele noastre inspirate de oraș”, a declarat designerul. Fanii Formulei 1 se pot aștepta la noi colecții de haine înainte de cursele de la Austin și Las Vegas, programate tot în acest an.