Meryl Streep demonstrează încă o dată că eleganța adevărată nu are nevoie de straturi groase de machiaj. Actrița a ales să își păstreze rutina de beauty extrem de minimalistă, renunțând aproape complet la fondul de ten în viața de zi cu zi.

Sinceră să fiu, asta e o ușurare pentru noi toate. Într-o perioadă în care ecranele ne bombardează cu rutine de îngrijire din zece pași, decizia ei ne arată clar miza. Pielea matură arată pur și simplu mult mai bine atunci când nu o sufocăm sub un efect de mască, ci o lăsăm să respire natural.

Secretul unui ten liber

De-a lungul timpului, Hollywood-ul ne-a obișnuit cu intervenții estetice și măști grele. Iar Meryl a mers exact în direcția opusă, fiind mereu asociată cu o filosofie de frumusețe bazată pe simplitate. În loc să urmeze trenduri cosmetice agresive, preferă produse ușoare, hidratante și un machiaj extrem de lejer.

Când vine vorba de machiaj, știi și tu că o mică schimbare poate face minuni pentru starea ta de spirit. Așa cum am descoperit într-un material publicat recent de Csid, specialiștii în beauty confirmă că această abordare ajută enorm la menținerea unui aspect natural al pielii. Machiajul ei discret îi evidențiază trăsăturile fără să le acopere absolut deloc.

Obiceiul banal care protejează pielea

Unul dintre cele mai surprinzătoare trucuri ale ei nu costă niciun ban. Este vorba pur și simplu despre evitarea atingerii feței. Te-ai gândit vreodată de câte ori pui mâna pe obraz într-o singură oră când stai la birou?

Dermatologii explică foarte clar că acest gest reduce transferul de bacterii, iritațiile și inflamațiile. (Un pont rapid: inflamațiile repetate sunt exact cele care accelerează îmbătrânirea pielii pe termen lung). Și clar dincolo de îngrijirea minimală a feței, actrița se bazează pe un stil de viață echilibrat, cu o alimentație atentă și activitate fizică regulată, fără absolut niciun exces.

Până la urmă, frumusețea ei radiază din autenticitate și confort personal. Rămâne doar să vedem dacă mâine dimineață vom avea curajul să lăsăm și noi fondul de ten cu acoperire mare în sertar.