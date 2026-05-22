Meryl Streep și Martin Short nu se mai ascund, fiind văzuți recent ținându-se de mână ca doi adolescenți prin restaurantele din Los Angeles. Dar detaliul care surprinde pe toată lumea abia acum iese la iveală. Actrița este în continuare căsătorită legal cu sculptorul Don Gummer, iar acesta a făcut în sfârșit pace cu noua poveste de dragoste a soției sale.

Știm cu toatele că finalul unei relații lungi vine cu o încărcătură emoțională uriașă, mai ales când ai copii. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, situația lui Meryl ne arată cum arată de fapt o despărțire matură. Este vorba despre alegerea pragmatismului și a liniștii familiale în locul unui proces de divorț zgomotos și epuizant.

Secretul unei tranziții lente

Te-ai gândit vreodată cum împarți o viață întreagă de amintiri și conturi bancare după 40 de ani? Ei bine, Meryl a ales să nu o facă brusc. Cei doi s-au separat în secret încă din 2017, deși publicul a aflat abia în octombrie 2023. Fostul cuplu s-a cunoscut prin intermediul fratelui actriței în 1978 și s-au căsătorit în același an.

Iar timpul scurs între despărțire și noile zvonuri romantice a fost important. Așa cum notează Theblast într-un material publicat recent, această pauză lungă i-a permis lui Gummer să proceseze emoțional ruptura uriașă.

„Dacă ea ar fi mers mai departe cu Martin imediat după despărțire, l-ar fi lovit cu adevărat din plin pe Don.” – Sursă apropiată familiei

Și totuși, adaptarea nu a fost deloc simplă. Cei doi au împreună patru copii adulți, iar imaginea familiei perfecte era adânc înrădăcinată în mintea tuturor.

Pragmatismul financiar bate actele

Dar de ce nu divorțează oficial? Răspunsul este mult mai pământean decât te-ai aștepta. Cu o avere estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari, separarea legală ar însemna pur și simplu un coșmar birocratic.

„Împart bunuri semnificative și este pur și simplu mult mai ușor să rămână căsătoriți legal decât să treacă prin procesul complicat și costisitor de împărțire a proprietăților, investițiilor și a tot ceea ce este legat de viața lor împreună.” – Sursă din anturajul actriței

Chiar are sens. Decât să arunce averi pe avocați și să trăiască stresul partajului, au ales o cale pașnică, bazată pe respect reciproc. Gummer a ales să se concentreze pe amintirile frumoase din anii lor de căsnicie, acceptând că a împărțit cea mai bună parte a vieții alături de ea.

Noua dragoste nu mai e un secret

Între timp, chimia de pe ecrane dintre Meryl și Martin Short, partenerul ei din serialul „Only Murders în the Building”, s-a mutat clar în viața reală. Deși amândoi refuză să confirme oficial relația, gesturile lor spun cu totul altceva.

La o cină recentă la celebrul Chateau Marmont, martorii i-au văzut șoptindu-și lucruri și ținându-se de mână pe sub masă. Comportamentul lor nu a lăsat loc de îndoieli pentru cei prezenți în local.

Dacă cei doi actori vor alege să pășească oficial pe covorul roșu ca un cuplu asumat în viitorul apropiat. Până atunci, Meryl ne demonstrează clar că poți să îți refaci viața la orice vârstă, păstrând în același timp respectul absolut pentru tatăl copiilor tăi.