Gigantul brazilian Havaianas a anunțat o nouă linie de încălțăminte tematică, inspirată de filmul „The Devil Wears Prada 2”. Colecția capsulă, denumită Puffed Family, încurajează femeile să renunțe la tocuri în favoarea șlapilor, cu modele ale căror prețuri pornesc de la 40 de dolari și ajung la 60 de dolari.

O lansare cu buget „zero”

La premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”, care ajunge în cinematografe pe 1 mai, regizorul David Frankel a glumit spunând că producția nu a avut „absolut niciun buget de marketing”. fireste, avalanșa de titluri din presă și numeroasele colaborări cu branduri, de la fuste Walmart la pile de unghii Tweezerman, spun o poveste complet diferită. Iar cel mai nou nume care intră în universul editorial condus de Miranda Priestly este Havaianas.

Modele de la 40 de dolari

Bun, și hai să vedem ce e pe bune în colecția asta. Până acum, sunt disponibile două modele principale. Sandalele Havaianas x Devil Wears Prada Over Puffed costă 60 de dolari și se remarcă prin baretele pufoase, înnodate, și o talpă groasă, pe două niveluri. Culoarea este un roșu aprins, asortat cu rujul emblematic purtat de Andy Sachs în filmul original din 2006.

Celălalt model, Slim Square Flip Flop, costă 40 de dolari și, deși nu a fost încă dezvăluit oficial de brandul fondat în 1962, este deja disponibil la retailerul Shopbop. Acesta are un design mai clasic, cu vârful pătrat, și este decorat cu motive recognoscibile de fanii filmului: tocuri cu furcă de diavol, ochelari și genți. Acest model (o versiune a fost creată în trecut chiar de Gigi Hadid) se vinde complet în fiecare an, fiind extrem de popular.

„Dacă nu sunt tocuri, sunt Havaianas”

Întreaga capsulă funcționează sub sloganul „dacă nu sunt tocuri, sunt Havaianas”. ideea e să dai la o parte pantofii Manolo și să-ți răsfeți picioarele cu ceva mult mai confortabil, dar la fel de spectaculos.

V-ați gândit vreodată că șlapii ar putea fi o declarație de stil la birou?

Siluetele exagerate intenționat sunt menite să fie fashion-forward, readucând în centrul atenției tendința sandalelor thong care a dominat vara trecută.

De la Times Square pe covorul roșu

Pentru a promova acest moment, Havaianas a organizat activări în orașe cheie, de la Rio de Janeiro și São Paulo la Paris, Milano și New York. Colaborarea a fost promovată pe panouri publicitare uriașe în Times Square și a generat un buzz mare online.

Numai că punctul culminant a fost prezența pe covorul roșu la premiera din New York. Influenceri din Brazilia precum Malu Borges și Gabb, dar și bloggerul de stil Leandra Medine Cohen, au fost văzuți purtând noii șlapi alături de Anne Hathaway și Meryl Streep. Și nu oricum, ci asortați cu haine de blană artificială, sacouri cu umeri proeminenți și rochii sculpturale voluminoase.

Ar aproba oare redactorul-șef al revistei Runway astfel de combinații? Puțin probabil. Dar tocmai asta e partea amuzantă: să-i calci pe nervi, de data asta încălțată în șlapi.