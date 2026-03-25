La doar câteva zile după ce au negat public zvonurile unui divorț, Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, sunt din nou în centrul atenției. Motivul? Pe 19 martie 2026, omul de afaceri a deschis o acțiune civilă în instanță împotriva propriei soții, artista figurând ca pârâtă. Situația a stârnit imediat un val de speculații, deși ambii susțin că relația lor este una foarte bună.

„Habar nu am, întrebați-l pe el”

Luată prin surprindere de informația apărută pe portalul instanțelor, Cristina Spătar a avut o primă reacție de uluire. Întrebată de prezentatorul Marius Niță ce se întâmplă, de fapt, în viața lor, artista a răspuns tranșant. „Habar nu am, întrebați-l pe el”, a declarat aceasta, potrivit Spynews.ro.

În lipsa unor explicații clare, apropiați ai cuplului au sugerat că ar putea fi vorba, de fapt, despre o simplă formalitate juridică. Până la urmă, cum vine asta să-ți dai soția în judecată și ea să nu știe nimic? E drept că cei doi au mai multe proiecte de afaceri împreună, inclusiv lansarea unei linii de vinuri (numită „Regina”), iar acest demers ar putea avea legătură cu business-ul lor.

„Nu divorțez. Noi suntem foarte bine”

Iar în fața speculațiilor tot mai intense, artista a negat ferm orice problemă majoră în căsnicie. Ea a fost nevoită să răspundă repetat zvonurilor privind o posibilă despărțire în ultimele luni. „Nu divorțez, noi suntem foarte bine. Nu știu cine a inventat chestia asta”, a spus Cristina Spătar.

Cântăreața a vorbit și despre dinamica relației lor la distanță, el locuind la Râmnicu Vâlcea, iar ea la Crevedia. „E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă. Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână”, a explicat artista.

Poziția lui Vicențiu Mocanu

Numai că, după ce informația despre proces a ajuns în presă, omul de afaceri a avut o reacție complet neașteptată, negând categoric că ar fi intentat o acțiune împotriva soției sale. „N-am dat-o în judecată pe soția mea. O respect, o iubesc, iar relația noastră e mai bună ca niciodată”, a transmis Vicențiu Mocanu.

O declarație care complică și mai mult lucrurile.

Acesta a ținut să sublinieze că nu își dorește să devină subiect de scandal monden și că nu ar face niciodată un gest care să-i provoace suferință Cristinei.

O relație consolidată și un vin de lansat

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil în decembrie 2022, iar cununia religioasă a urmat în vara anului 2023. De trei ani, cei doi trăiesc o căsnicie la distanță, un aranjament care, spune artista, le-a adus mai multă flexibilitate și încredere.

Dincolo de controverse, planurile lor de afaceri merg mai departe. „Suntem OK. Ne pregătim de lansarea vinului… o să facem o băutură de calitate”, a mai spus Cristina.