La 50 de ani, Anamaria Ferentz afișează o formă fizică spectaculoasă, sfidând parcă trecerea timpului. Artista, care se pregătește de o dublă nuntă în America și România, a adoptat un stil de viață extrem de disciplinat, bazat pe un regim vegetarian riguros, mult sport și zero zahăr. Dincolo de genetică, vedeta pune sănătatea mai presus de orice plăcere culinară, gătind zilnic pentru ea, logodnicul ei, Doug, și cei șapte copii ai acestuia.

Micul dejun pregătit de seara

Unul dintre cele mai importante aspecte ale dietei sale este organizarea. Anamaria nu lasă nicio masă la voia întâmplării și, pentru a se asigura că toți nutrienții sunt absorbiți corect, își pregătește micul dejun cu o seară înainte. Folosește ingrediente bogate în Omega-3 și antioxidanți, preparându-și chiar și laptele vegetal acasă pentru a evita aditivii.

„În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine. Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă”, a explicat artista.

Gustul nu e o prioritate

Poate părea greu de crezut, dar pentru artistă, savoarea preparatelor nu mai este un scop în sine. Disciplina alimentară a ajuns la un nivel la care beneficiile pentru sănătate primează în fața oricărui alt considerent. Stai puțin, cum vine asta?

„La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare”, a recunoscut vedeta.

O disciplină de fier, nu-i așa?

Prânz bogat în fibre și cină ușoară

La prânz, lucrurile stau puțin diferit, miza fiind pe volum și un aport ridicat de fibre, esențiale pentru digestie și sațietate. Meniul ei este adesea o explozie de culori, bazat pe leguminoase, cereale integrale și alimente fermentate, precum varza murată, pentru a susține flora intestinală.

„La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină. De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor”, a detaliat vedeta.

Pentru cină, opțiunile sunt întotdeauna ușoare, pentru a nu suprasolicita organismul înainte de somn, bazându-se pe supe sau legume gătite la abur. Iar acest regim a fost adoptat și în cuplu. „Așa l-am obișnuit și pe Doug și amândoi mâncăm sănătos”.

Si aceasta rigoare nu se aplică doar în farfuria ei. De când locuiește în Statele Unite alături de logodnicul său, Doug, artista gătește zilnic pentru întreaga familie, inclusiv pentru cei șapte copii ai viitorului soț (o provocare logistică, am adăuga noi), evitând complet produsele procesate sau prăjelile.