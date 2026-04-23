Fanii filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” care așteaptă cu sufletul la gură continuarea, programată pentru 1 mai, vor avea o surpriză majoră. Faimoasele cizme Chanel purtate de Andy Sachs (Anne Hathaway) nu vor apărea în noul film. Iar decizia aparține designerului de costume Molly Rogers și este una cât se poate de fermă.

O scenă iconică, un obiect de neatins

Pentru Rogers, acele cizme sunt pur și simplu sacre, legate de un moment care nu poate fi replicat. Ea a declarat fără ocolișuri care este poziția sa. „Nu m-aș atinge de ele nici cu un băț de zece picioare. Locul lor este să fie încastrate, îngropate, pentru totdeauna sacre în acea scenă. Cum ai putea să le aduci înapoi și să bați acea scenă? Scena aceea este pur și simplu iconică.”

Scena la care face referire este, fireste, cea în care Andy, novicele în modă, trece printr-o transformare spectaculoasă cu ajutorul lui Nigel (Stanley Tucci) și a garderobei revistei Runway. Chiar în momentul în care prima asistentă, Emily Charlton (jucată de Emily Blunt), o insulta pe Andy în fața unei colege (interpretată de Gisele Bündchen), protagonista intră în încăpere îmbrăcată din cap până-n picioare în Chanel. Asta includea și o pereche de cizme stiletto din colecția de toamnă 2005, atât de înalte încât erau parțial ascunse de fusta mini. Atunci are loc celebrul schimb de replici, când Emily întreabă șocată: „Porți cumva…?”, la care Andy răspunde: „Cizmele Chanel? Da, le port”.

Chanel a oferit cizmele originale

Și, pe bune, lucrurile sunt și mai interesante. Designerul a avut opțiunea de a folosi chiar perechea originală, dar a refuzat categoric. Casa de modă Chanel a contactat-o pe Rogers și i-a pus la dispoziție cizmele legendare.

„Cei de la Chanel m-au întrebat, le aveau, cred, și au zis: ‘Crezi că ai nevoie de ele?’. Erau disponibile, dar nu. Haideți să ni le amintim mereu ca pe un vis frumos.”

O decizie tranșantă.

Dar ce s-a întâmplat, de fapt, cu ele?

Numai că absența cizmelor din film este explicată chiar în scenariul mult-așteptatului sequel. Într-o conversație cu actuala primă asistentă a Mirandei, Amari (interpretată de Simone Ashley), Andy își amintește de perioada în care era ea însăși asistentă. Ea povestește că a purtat piese din colecția Chanel de la acea vreme, inclusiv cizmele până la coapse.

Însă îi dezvăluie lui Amari că a renunțat la ele. Motivul? Nu se potriveau într-o redacție de știri. În acel moment, Amari se întreabă în sinea ei: „Cine ar renunța la Chanel?”.

Comparația cu rochia lui Marilyn Monroe

Dincolo de explicația din scenariu, refuzul designerului are rădăcini adânci în respectul pentru istoria modei. Rogers a fost foarte clară. „Nu am vrut să le mai văd”, a spus ea, adăugând că pentru ea, cizmele erau pur și simplu de neatins. „Nu am avut o atracție sau o legătură emoțională așa cum am avut cu puloverul [cerulean].”

V-ați fi așteptat la o asemenea comparație? Pentru a-și întări argumentul, Rogers a adus în discuție un alt obiect vestimentar iconic (și controversat recent). „Precum rochia lui Marilyn Monroe. De ce ai purta-o vreodată?”

Cizmele, parte din colecția Chanel toamnă 2005, au devenit un simbol al transformării personajului, iar pentru echipa noului film, se pare că acolo trebuie să și rămână – în amintirea publicului.