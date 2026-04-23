Chiar dacă nu va apărea în film, Anna Wintour și-a lăsat amprenta pe continuarea mult-așteptată a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Directoarea de conținut global de la Vogue, în vârstă de 76 de ani, a vizitat platourile de filmare și a oferit o sugestie pe care echipa a implementat-o imediat, modificând o întreagă scenă.

Florile nepotrivite de la Dior

Scena cu pricina se petrecea la birourile Dior, unde lucrează acum personajul Emily Charlton (interpretat de Emily Blunt). Potrivit scenaristei Aline Brosh McKenna, Wintour a remarcat imediat aranjamentul floral roz de pe platou. Nu-i chiar așa, ar fi zis ea.

A explicat că la Dior s-ar folosi exclusiv flori albe și, oricum, erau mult prea multe. Reacția echipei a fost instantanee. Scenarista își amintește că a fugit la recuziteri: „Am ieșit în fugă și am zis ceva de genul: «Băi, scăpați de flori»”. Și, pe bune, echipa de recuzită a înlocuit imediat aranjamentul cu o vază mai mică, plină cu flori albe.

O apariție ratată, dar filmată

Dar stai puțin, asta nu e tot. Se pare că Wintour (cea care a inspirat personajul Mirandei Priestly) a filmat totuși o secvență-surpriză. Numai că aceasta nu va ajunge în varianta finală a filmului, ci va fi lansată ca material bonus pe platformele de streaming. De ce? Ne lămurește chiar regizorul David Frankel.

„Din păcate, Anna a intrat în cadru prea devreme, așa că imaginea nu este mereu clară. Și nu am vrut să trag a doua dublă”, a povestit Frankel în podcastul „Back Row” al lui Amy Odell. „Nu pot să-i cer Annei Wintour să tragă dubla a doua.”

Distribuție de vis și nume grele din modă

Iar fanii vor fi bucuroși să afle că echipa originală de la revista Runway se întoarce în formulă completă: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt și Stanley Tucci. Lor li se alătură nume noi, precum Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux și Pauline Chalamet.

Distribuția este impresionantă.

Filmul va beneficia și de apariții speciale ale unor personalități din lumea modei, care își vor juca propriul rol. Printre aceștia se numără:

Donatella Versace

Marc Jacobs

Brunello Cucinelli

Domenico Dolce

Stefano Gabbana

Jon Batiste

Heidi Klum

Winnie Harlow

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” urmează să fie lansat în cinematografele din Marea Britanie vineri, 1 mai 2026.