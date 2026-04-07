Anna Wintour și Meryl Streep, în rolul legendarei Miranda Priestly, s-au întâlnit într-un lift pentru un nou material video. Scena face parte dintr-un proiect pentru coperta din mai 2026 și aduce față în față două dintre cele mai puternice figuri din lumea modei, una reală și una fictivă.

O întâlnire neașteptată

Într-un lift alb și elegant, cele două femei, etalon al publicațiilor glossy, se analizează reciproc din cap până-n picioare. Tăcerea este spartă de Miranda Priestly, personajul interpretat magistral de Meryl Streep. „Nu te cunosc de undeva?”, întreabă ea tăios. Replica Annei Wintour, redactorul-șef Vogue, vine la fel de curios. „Pari… familiară”, răspunde ea.

Rivalitate de peste 20 de ani?

Povestea rivalității lor nu e nouă. În romanul „Diavolul se îmbracă de la Prada” din 2003, se sugerează clar că cele două sunt concurente. După ce Miranda o concediază pe Andy la Paris, cealaltă asistentă, Emily, o încurajează pe aceasta să-și trimită CV-ul „la Anna Wintour – nu s-au plăcut niciodată prea mult”. Dar, după mai bine de 20 de ani de la apariția cărții și a filmului care a definit o eră, cele două par să fi uitat complet una de cealaltă. V-ați imaginat vreodată cum ar arăta o astfel de întâlnire pe bune?

Recomandari Anne Hathaway și Anna Wintour au recreat o scenă celebră la Premiile Oscar 2026

Dialogul spumos continuă

Iar conversația nu se oprește aici. Cele două încearcă să-și amintească de unde se cunosc. Poate de la Grand Palais? Sau de la Oscaruri? Când este adus în discuție Met Gala, evenimentul emblematic organizat chiar de Wintour, Priestly are o reacție fermă. „Categoric nu”, spune ea.

Măcar au căzut de acord asupra unui lucru.

La final, își complimentează reciproc pantofii, un mic armistițiu în acest duel al tăcerilor.

Recomandari Cameron Diaz, apariție minimalistă în Fforme din colecția toamnă 2026 la premiera Outcome

Garderoba de milioane

Hai să vedem și ce au purtat cele două figuri iconice. Meryl Streep, în rolul Mirandei, a apărut într-un costum Givenchy, completat de ochelari de soare, pantofi și o geantă de la Prada. De cealaltă parte, Anna Wintour a purtat o rochie Chanel, un palton Alexander McQueen, cizme Manolo Blahnik și bijuterii S.J. Phillips. Întreaga imagine a fost pusă la punct de Fashion Editor-ul Grace Coddington, iar de coafura și machiajul celor două s-au ocupat Bobby Michael, Melissa Silver (pentru Wintour) și Donald S Mcinnes (pentru Streep).

Proiectul video a fost regizat de Nina Ljeti, care a semnat și scenariul. Producția complexă a implicat o echipă numeroasă, de la directorul de imagine Cory Fraiman-Lott la croitorul Bill Bull, care s-a asigurat că fiecare ținută este impecabilă.