Pentru o mamă ocupată, manichiura acasă poate fi un adevărat test de răbdare. Iar găsirea timpului pentru a aplica oja este doar jumătate din problemă. Cealaltă jumătate? Așteptarea interminabilă ca aceasta să se usuce. OPI vine cu o soluție concretă: noua colecție RapiDry, care promite unghii perfect uscate în doar 60 de secunde.

„Să găsesc timp să-mi fac unghiile este destul de greu, dar să trebuiască să aștept 3-4 zile lucrătoare ca să se usuce complet înainte să-mi reiau activitățile? Pur și simplu nu se întâmplă.”

Secretul uscării rapide

Dar cum e posibil așa ceva, pe bune? Formula folosește solvenți inteligenți care accelerează procesul de uscare și previn urmele, oferind rapid rezultate profesionale. Și nu e totul. Pensula, denumită Rush Brush, are cu 200 de peri mai mult și o formă evazată care permite o aplicare mai rapidă și o întindere uniformă a produsului. Este, poate, cel mai ușor de folosit aplicator pe care l-am întâlnit.

„Pur și simplu aplic o singură dată pe strat pentru o culoare rapidă și uniformă.”

Rezultatul? Impecabil.

Testul de rezistență în viața reală

Pe unghiile mele, oja a rezistat aproximativ cinci zile fără să sară. Iar asta spune multe, „având în vedere prin câte schimbări de scutece și spălări pe mâini trec într-o singură zi.”

V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă puteți încălța la câteva minute după ce v-ați făcut pedichiura? E drept că pare imposibil. „Când vine vorba de pedichiură, de obicei am încredere doar în geluri, dar formula RapiDry mă lasă cu o culoare fără urme, peste care pot purta confortabil șosete și pantofi după câteva minute de uscare.” Și da, chiar se usucă atât de repede – am cronometrat.

30 de nuanțe și o ofertă specială

Colecția RapiDry nu se limitează doar la viteză, ci oferă și o paletă variată de 30 de nuanțe, de la tonuri neutre și culori vibrante de sezon până la nuanțe sclipitoare. Iată câteva dintre vedetele colecției:

Skip a Beet: Un roșu-burgund intens, perfect purtat singur sau în combinație cu roz pentru o manichiură chic.

Stun n' Done: O nuanță de piersică cu un sclipici fin, ideală pentru a recrea acasă aspectul de unghii cromate.

Proceed with (No) Caution: Un galben solar într-o sticluță, care strigă „vară".

Secs Appeal: Roșul perfect, cu tonuri inspirate din anii '90, care emană o eleganță relaxată.

Sliver of a Sec: Nuanța de argintiu cromat visată de orice fan al finisajelor metalice.

Dry and Dash: Culoarea lemnului de trandafir, perfectă pentru o manichiură de zi cu zi.

Snap your Fingers: Un albastru deschis, proaspăt și jucăuș, ideal pentru designuri de primăvară.

Clearly Fast: Un lac transparent cu uscare rapidă, care poate fi folosit ca bază pentru a preveni pătarea unghiilor sau singur, pentru un luciu subtil.

Numai că asta nu e tot. Toate produsele din gamă pot fi achiziționate cu o reducere de 20% folosind codul RAPIDRY20.