John Travolta a debutat ca regizor la Festivalul de Film de la Cannes cu pelicula Propeller One-Way Night Coach. Și nu a făcut acest pas singur, ci și-a adus toată familia pe platourile de filmare, oferindu-le roluri fiicei sale, Ella, dar și tuturor celor cinci frați ai săi.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să lucrezi la un proiect de suflet alături de absolut toți frații tăi și de copilul tău? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, povestea acestui nou film lansat pe AppleTV ne arată exact asta. Este o lecție superbă despre moștenirea familiei și despre cum poți transforma o amintire dragă din copilărie într-un proiect profesional comun, în care toată lumea are un loc la masă.

La bază stă o nuvelă semi-autobiografică pe care actorul a scris-o în anul 1997. Povestea urmărește un băiețel de opt ani pe nume Jeff, care visează să zboare și pleacă într-o călătorie spre Hollywood alături de mama lui actriță.

O afacere de familie

Într-o apariție recentă la emisiunea lui Kelly Clarkson, actorul a fost susținut din public de surorile Ellen, Margaret și Ann, dar și de fratele Sam. Doar fratele Joey a lipsit de la această reunire televizată.

Iar inițiativa nici măcar nu i-a aparținut în totalitate actorului. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, sora lui, Ellen, a fost cea care l-a convins să adapteze nuvela într-un film.

„Cartea a fost atât de minunată și atât de reală, și am trăit o mare parte din ea cu John, așa că atunci când a venit cu ideea de a o face, și apoi a vrut să includă familia, asta e o moștenire.” – Ellen Travolta, sora actorului

Ea a povestit și un detaliu absolut înduioșător despre pasiunea fratelui ei. Acel prim bilet dus-întors pe care l-a plătit pentru el a costat doar 25 de dolari, pentru un zbor scurt de la Newark la Philadelphia. Au zburat 20 de minute pe sens, au mâncat un hot dog, iar din acel moment, John a fost complet fascinat de aviație.

Roluri alese pe spranceana

Dar cum împarți rolurile când ai cinci frați? John a explicat că toți sunt actori profesioniști, deci lucrurile au mers natural. Ellen joacă rolul bunicii protagonistului, în timp ce Margaret a dat voce anunțurilor din aeroport.

„Nimeni nu o face mai bine decât Margaret, așa că a trecut cu minuțiozitate prin 50 de versiuni ale acesteia.” – John Travolta, actor și regizor

Fratele Sam a primit rolul pasagerului care intră în panică la turbulențe. Ann este gazda unui stand de hot dog, o trimitere simpatică la rolul ei din Saturday Night Fever. Iar Joey apare la final ca reporter, într-o scenă care i-a făcut pe toți să plângă de emoție pe platou.

Dacă ai acces la platforma AppleTV, poți vedea deja cum a ieșit acest experiment inedit. Dacă John va repeta formula și la următorul film, dar până atunci, rămâne neclar doar dacă Joey va reuși să ajungă la viitoarele evenimente de promovare alături de restul clanului.