Aparițiile pe covorul roșu pot fi uneori previzibile, dar Maura Higgins tocmai a demonstrat că un strop de dramatism clasic schimbă complet regulile jocului. Vedeta de reality show și prezentatoarea a debutat la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes într-o ținută care a oprit pur și simplu blițurile fotografilor.

Detaliile rochiei care a cucerit internetul

Pentru acest moment important, ea a ales o rochie neagră absolut superbă, semnată de designerul Andrew Kwon. Vorbim despre o piesă tip coloană, extrem de elegantă, care i-a îmbrățișat perfect trunchiul și s-a mulat pe talie înainte de a curge fluid până în pământ. Decolteul drept, fără bretele, a fost scos în evidență de o bandă albă contrastantă, detaliu care i-a oferit acel aer atemporal, specific vechiului Hollywood.

Și exact asta e cheia.

Câte dintre voi recunosc situația în care o simplă capă transformă o rochie banală într-o declarație de stil? Pentru a adăuga un plus de dramatism, Maura a purtat o pelerină neagră fluidă drapată peste brațe. Mânecile voluminoase și trena prelungită au creat o siluetă regală pe covorul roșu. Și-a coafat bobul elegant în onduleuri lejere de inspirație vintage și a păstrat bijuteriile la minimum, lăsând rochia să fie punctul central. Un admirator a descris-o ca fiind „o operă de artă”.

Reactiile online si impactul vizual

Nu a durat mult până când imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Într-un material recent publicat de Theblast, aflăm că reel-ul postat de ea pe Instagram de la eveniment a strâns peste 46.000 de aprecieri și aproape 800 de comentarii în primele 24 de ore de la publicare. Colega ei din emisiunea Love Island, Kaz Crossley, a scris entuziasmată: „Queeeeeeen of red carpet”.

Iar un alt fan a comentat scurt: „Ea este o operă de artă”. Chiar și contul oficial de Instagram al lui Andrew Kwon s-a alăturat valului de aprecieri, notând: „Cu adevărat o viziune. Primul moment frumos și mândru împreună.”

Să fim sincere, stilul old-Hollywood revine puternic și la noi. Dacă te uiți la ultimele evenimente mondene din București, sau chiar la colecțiile de seară din magazinele accesibile de pe Calea Victoriei, vei observa aceeași preferință pentru umerii goi, liniile curate și contrastele de alb cu negru.

O garderoba de gala bine gandita

Dar anul 2026 a fost plin de momente de stil remarcabile pentru ea. La gala TIME100, pe care a co-prezentat-o alături de Terrence J, a strălucit la propriu. A îmbrăcat o rochie argintie de inspirație vintage, cu un decolteu în formă de inimă fără bretele și un corset structurat, iar șoldurile exagerate au dat siluetei un aer avangardist. Țesătura strălucitoare a curs elegant de pe șolduri într-o trenă moale care se aduna în jurul picioarelor ei. A completat look-ul cu cercei discreți.

Dincolo de covorul roșu, a demonstrat că stăpânește la fel de bine și estetica dark. A purtat o ținută all-black creată de Vera Wang, compusă dintr-un blazer structurat cu umeri decupați (cold shoulders), strâns pe talie, suprapus peste o cămașă neagră cu guler. Fusta coloană până la podea și pălăria de tip pillbox (învelită în plasă de tip birdcage) au completat perfect acest look monocromatic.

Mic detaliu, mare diferență.

Sedinta foto cu aer jucaus

Pentru apariția sa din revista Cosmopolitan, stilul s-a schimbat radical. Fotografiată de Rona Liana Ahdout și cu un styling semnat de Jessica Neises, Higgins a adoptat o estetică mult mai jucăușă și senzuală. A purtat un top alb tip bandeau cu guler halter, semnat Norma Kamali, cu un detaliu de drapaj moale în centru.

L-a asortat cu pantaloni capri negri cu talie înaltă, prinși cu o curea statement îndrăzneață. Între noi fie vorba, pantalonii capri sunt destul de greu de purtat dacă nu nimerești exact proporțiile. Pata de culoare a venit de la pantofii roșii aprinși, cu baretă la spate (slingback). În unul dintre cadrele editoriale, vedeta a fost surprinsă pozând încrezătoare, îngenuncheată invers pe un scaun, cu spatele arcuit.