Știm amândouă că o manichiură reușită acasă depinde, în mare parte, de un produs pe care adesea îl trecem cu vederea: dizolvantul de ojă. Numai că nu toate formulele sunt la fel. Unele, cu procente mari de acetonă, îți pot usca unghiile, în timp ce altele sunt pline de ingrediente hidratante, create special pentru a-ți lăsa unghiile mai puternice și mai sănătoase. Până la urmă, cum funcționează?

Este destul de simplu, după cum explică Julie Kandalec, nail artist din New York: „Dizolvantul de ojă este un solvent, iar [dizolvantul] funcționează prin dizolvarea legăturilor dintre pigmenții și rășinile care se găsesc în lacul de unghii”. Rezultatul? Unghii curate, naturale, gata pentru o nouă culoare sau pentru o binemeritată pauză.

Cel mai bun per total: Olive & June Remover Pot

Gata cu dilema „cât dizolvant să pun pe dischetă?”. Recipientul de la Olive & June este umplut cu bucăți de spumă pre-îmbibate care fac toată treaba pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să introduci degetul și să-l rotești. Formula sa fără acetonă, premiată cu Best of Beauty, folosește doar două ingrediente: acetat de metil (un solvent) și miristat de izopropil (alcool sanitar). Ambele sunt mai blânde decât acetona și nu îți vor usca unghiile și cuticulele la fel de mult, fiind o alegere excelentă dacă ai pielea sensibilă.

Iar un detaliu ingenios este buretele mic ascuns sub capac, perfect pentru a curăța oja de pe degetele de la picioare. Procesul e simplu și fără mizerie. Sarah Kinonen, beauty director, confirmă: „Nu port des ojă clasică, dar când o fac, acest recipient mic face îndepărtarea super ușoară. Pur și simplu introduc un deget, îl mișc înainte și înapoi de câteva ori și voilà! Toată oja este înmuiată și îndepărtată în câteva secunde.”

Cele mai bune șervețele: Tenoverten The Rose Wipes

Perfecte pentru a le avea în geantă, în mașină sau în bagajul de mână, șervețelele The Rose de la Tenoverten sunt soluția rapidă de care ai nevoie. Fiecare șervețel este îmbibat cu o formulă premiată ce conține glicerină hidratantă, aloe, ulei de măceșe, vitamina E și extract de frunze de rozmarin pentru a hrăni și proteja unghia. Mirosul înțepător de alcool este înlocuit cu note naturale de neroli. O cutie conține șase șervețele și costă sub 15 dolari.

Shanna Shipin, senior commerce director, este o fană declarată: „De îndată ce acest produs a apărut acum câțiva ani, am renunțat la toate dizolvantele cu acetonă și nu m-am mai uitat înapoi. Acetona tinde să-mi usuce pielea și cuticulele, care sunt deja uscate, și poate provoca exfoliere și crăpături inutile. Dar acest produs este fără acetonă și folosește tot felul de extracte și uleiuri botanice pentru a îndepărta eficient oja, fără a-ți agresa pielea sau unghiile. Aceste șervețele sunt un game-changer. Nu sunt ieftine! Dar merită din plin dacă ești ușor iritată de oje și dizolvante.”

Cel mai bun design anti-vărsare: Zoya Remove+

Te-ai săturat să verși mereu sticluța de dizolvant? Atunci e timpul să treci la o sticlă cu pompă, iar preferata noastră este Zoya Remove+. Într-o analiză detaliată a celor mai bune produse de pe piață, Allure subliniază că testerii au fost impresionați nu doar de dozatorul anti-mizerie, ci și de rapiditatea cu care formula pe bază de acetonă dizolvă culoarea, ba chiar și sclipiciul. În plus, conține glicerină hidratantă pentru a preveni uscarea excesivă.

Monica Perry, senior manager, explică de ce îl iubește: „Acest dizolvant este eficient, nu necesită multe ștergeri sau frecări pentru a îndepărta chiar și cele mai intense culori. Dar dozatorul cu pompă este adevăratul motiv pentru care este regele dizolvantelor. Manichiurile făcute acasă pot deveni dezordonate, dar acest mecanism asigură că nu verși sau nu folosești în exces acetonă.”

Cel mai hidratant: Dermelect Extracts 3-in-1

Dacă ai cuticule uscate și unghii casante, știi că ai nevoie de un produs cu extra-îngrijire. Aici intervin șervețelele Dermelect Extracts 3-in-1. Formula lor fără alcool folosește doi solvenți non-acetonici (carbonat de propilenă și metil soiat) pentru a descompune rapid culoarea și sclipiciul. În același timp, vitamina E și uleiul de jojoba îți condiționează unghiile, lăsându-le mai moi și mai hidratate.

Dawn Rebecky, senior copy manager, a fost impresionată: „Aceste șervețele sunt un tratament de condiționare pentru unghiile și cuticulele tale, care se întâmplă să îndepărteze cu iscusință și oja, o singură trecere pentru culori deschise; trei treceri pentru a îndepărta un roșu intens, totul fără mirosul înțepător de dizolvant.”

Cel mai bun cu acetonă: Morgan Taylor Strip Ease

Deși acetona poate fi uscată, rămâne standardul de aur pentru îndepărtarea rapidă a ojei. Produsul de la Morgan Taylor combină acetona cu o serie de ingrediente hidratante pentru a contracara efectele secundare. Formula conține emolienți precum palmitatul de izopropil și vitamina E, pantenol calmant și chiar ulei de ricin. Totul vine într-un recipient mic, cu bureți pre-îmbibați și un miros plăcut de pepene galben.

Fosta directoare de conținut, Kara McGrath, o spune scurt și la obiect: „Acest dizolvant îndepărtează oja înfricoșător de repede și nu îmi deshidratează complet unghiile în acest proces.”

Cel mai rapid: Cutex Gel Nail Polish Remover

Un favorit al expertei Julie Kandalec, dizolvantul Ultra Powerful de la Cutex „funcționează rapid și este mai puțin uscat decât acetona 100%.” Formula sa cu 98% acetonă este echilibrată de un amestec hidratant de ulei de in și ulei din sâmburi de caise. Este special creat pentru a descompune sclipiciul, nuanțele închise și chiar oja semipermanentă, fără a-ți slăbi unghiile. Și, hai să fim serioase, la un preț de aproximativ 3 dolari, este și cea mai prietenoasă opțiune cu bugetul.

Cel mai bun pentru ojă semipermanentă: OPI GELement Removal Kit

Fie că preferi manichiura semipermanentă făcută acasă sau la salon, nu trebuie să te întorci pe scaunul cosmeticienei pentru a o îndepărta. Kitul de la OPI include o sticlă de dizolvant blând, fără acetonă, care folosește metil soiat (un solvent) pentru a dizolva oja, în timp ce aloe și vitamina E hrănesc pielea și cuticulele. Kitul conține și toate instrumentele necesare: 20 de folii, 10 bețișoare pentru cuticule și cinci mini-pile. Îndepărtarea ojei semipermanente necesită câțiva pași suplimentari (pilit, înmuiat, împins ușor), dar acest kit îți oferă tot ce ai nevoie pentru cel puțin două utilizări complete.

Acetonă sau fără acetonă? Asta e întrebarea

Deci, care e diferența, pe bune? Potrivit lui Julie Kandalec, majoritatea dizolvantelor se încadrează în trei categorii. Acetona pură 100% este cea mai puternică și mai rapidă, dar și cea mai deshidratantă. Dizolvantele pe bază de acetonă (între 80% și 98%) sunt adesea echilibrate cu uleiuri hidratante. Iar dizolvantele fără acetonă sunt cele mai lente și necesită mai mult efort, dar sunt ideale dacă vrei să lași unghiile să respire, deoarece nu lasă reziduuri care ar putea împiedica aderența unei noi oje.