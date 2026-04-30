Dacă te gândeai la o schimbare de look pentru primăvară, Keke Palmer tocmai a venit cu inspirația perfectă. Actrița a fost gazdă și artist la gala Billboard Women in Music Awards 2026, unde a apărut pe covorul roșu cu o nuanță de păr absolut superbă, un ombré în tonuri de apus de soare.

Un apus de soare în păr

Keke a renunțat la roșcatul cupru cu care ne obișnuise și a optat pentru ceva mult mai îndrăzneț. Sub îndrumarea stilistei Ashanti Lation, tunsoarea ei pixie a primit o nouă viață. La prima vedere, ai putea spune că e doar un alt roșcat. Numai că lucrurile stau puțin diferit.

Noua culoare este un amestec subtil de roz cald și intens cu tonuri de căpșună, care amintește de un apus de soare spectaculos. Iar nuanțele se contopesc într-un model ombré care își schimbă aspectul în funcție de lumină, o alegere curajoasă după ce în ultima vreme a purtat un șaten cu șuvițe și un castaniu mai închis.

Machiajul care completează look-ul

Întreaga viziune a fost completată de un machiaj pe măsură, o temă cromatică pe care, așa cum notează Allure, artista de machiaj Kenya Alexis a dus-o la perfecțiune. Keke a purtat un fard de ochi roz-trandafiriu aplicat pe toată pleoapa și extins spre exterior, definit de un eyeliner grafic și gene lungi, cu aspect natural. Un blush într-o nuanță similară, de un roz pal, a fost aplicat sus pe pomeți, creând un efect monocromatic superb. Și, hai să fim serioși, cine nu iubește un look monocromatic bine executat? Mai târziu, în timpul show-ului, Alexis a adăugat și mai multă strălucire machiajului, aplicând pietre prețioase în jurul sprâncenelor și sclipici pe pleoape.

Secretul tunsorii pixie: „Îmi permite să-mi păstrez stilul”

Keke Palmer se distrează de minune cu părul ei scurt și nu se teme să recunoască asta. Într-o declarație, ea a explicat de ce iubește atât de mult acest stil.

„Pixie-ul îmi permite să-mi păstrez aroma, stilul, funk-ul, dar în același timp, pot să-l întrețin zi de zi.”

Pare complicat? Keke spune că nu.

Ea a dezvăluit că își tunde părțile laterale și spatele la fiecare două săptămâni și își reîmprospătează tratamentul de relaxare (un procedeu chimic de îndreptare a părului) o dată la patru săptămâni. Pentru cele care se tem de o astfel de tunsoare, actrița are un sfat direct: „Știu că mulți oameni simt că pixie-ul este dificil, dar dacă ai o spumă bună, un produs bun pentru controlul marginilor pe care să-l adaugi acolo și să-i dai textură, și nu ți-e teamă să lași o parte din textura ta naturală să iasă la iveală, atunci te poți bucura de tunsoarea ta pixie fără să-ți fie teamă să o atingi.”

Și, până la urmă, această pasiune pentru roz nu e chiar o noutate. Fanii își amintesc cu siguranță că în 2016, Keke a interpretat-o pe Marty Maraschino, una dintre membrele Pink Ladies, în producția TV specială Grease Live!. Se pare că, odată ce ești o Pink Lady, rămâi mereu cu o slăbiciune pentru roz.