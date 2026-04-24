Keke Palmer a surprins pe toată lumea la Gala Time 100 din 2026. Artista în vârstă de 32 de ani a renunțat la șuvițele arămii pe care le-a purtat luni de zile și s-a întors la culoarea sa naturală, pe covorul roșu din New York, unde s-a alăturat altor vedete precum Hailey Bieber și Hilary Duff.

Un look complet nou la New York

O schimbare radicală.

Culoarea sa naturală, un amestec între șaten închis și negru abanos, s-a potrivit perfect cu nuanța rochiei sale, o creație tip corset din colecția de primăvară 2026 a casei Wiederhoeft. Tunsoarea, un pixie semi-ras, a fost aranjată cu precizie, dată pe spate și despărțită în trei secțiuni, o tehnică ce i-a pus în valoare trăsăturile feței.

Machiaj cu accente grunge

Iar machiajul a completat perfect estetica grunge a ținutei. Pe pleoape a purtat un fard cărbune, cu efect smoky, aplicat inclusiv pe linia apei pentru un plus de intensitate. Cum rămâne cu buzele? Ei bine, pentru contur s-a folosit o nuanță de maro-taupe, în timp ce centrul a fost umplut cu un gloss iridescent.

Echipa din spatele imaginii

Recent, fosta vedetă Nickelodeon a colaborat frecvent cu hair-stylistul Jamika Wilson, pe a cărei listă de cliente se numără și Viola Davis. Cei doi au făcut echipă în martie pentru petrecerea anuală Vanity Fair Oscars, unde Keke a apărut cu o cărare laterală impecabilă și șuvițe subtile de culoarea ghimbirului. Pe partea de make-up, Palmer a mizat pe Kenya Alexis, artistul preferat al unor vedete precum Ryan Destiny, SZA și Storm Reid.

Numai că, până la acest moment, nici Wilson, nici Alexis nu au fost creditați oficial pentru look-ul de la Gala Time 100 (o confirmare fiind așteptată).

Și Dakota Johnson a surprins

Dar Keke Palmer nu a fost singura.

Prezentă la același eveniment plin de vedete, Dakota Johnson a debutat la rândul ei cu o transformare de culoare. Îmbrăcată într-o rochie de șifon de culoarea pietrei, actrița din „Materialists” a afișat un amestec complex de nuanțe caramel și ciocolatii. E drept că și-a păstrat bretonul texturat și lungimea părului, dar vârfurile decolorate, aproape blonde, par să anunțe un nou capitol în stilul său personal, dominat până acum de părul șaten.