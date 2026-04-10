Nike continuă să-și extindă colecția florală Air Force 1 Low cu o nouă variantă, denumită „Blue Bell”. Modelul, care se alătură versiunilor cu trandafir și flori de cireș, va avea un preț de 115 dolari și promite să aducă un suflu proaspăt siluetei clasice.

Detalii de design inspirate din natură

La prima vedere, pare un clasic Air Force 1 „Triple White”. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Noul model „Blue Bell” integrează inteligent floarea omonimă direct în designul tălpii intermediare. Mai exact, clopoțelul albastru este imprimat lângă marcajul „Air”, care, împreună cu o dungă verde, creează iluzia unei tulpini.

Dar detaliile nu se opresc aici. Aceeași floare apare și pe eticheta de pe limbă, în timp ce partea superioară a șireturilor, logo-ul de pe călcâi și branțul interior folosesc aceeași nuanță de violet. Iar restul pantofului sport păstrează albul imaculat, creând un contrast vizual puternic (un detaliu subtil, dar de efect).

O întreagă familie florală

Modelul „Blue Bell” nu vine singur. Acesta face parte dintr-o serie mai largă, anunțată la începutul anului, care include și variante cu trandafir și flori de cireș. V-ați fi imaginat vreodată un buchet de flori pe tenișii preferați?

Toți pantofii sport din această colecție florală folosesc același principiu de design. baza rămâne albă, iar singurele elemente care se schimbă sunt floarea specifică și culoarea sa corespunzătoare, folosită pentru accente. Odată cu venirea primăverii, se așteaptă ca întreaga gamă să fie lansată în curând, poate chiar cu mai multe surprize florale.

Mai multe noutăți pentru Air Force 1

Și se pare că Nike are planuri mari pentru Air Force 1 în această primăvară și vară. Pe lângă colecția florală, sunt pregătite și alte câteva modificări interesante ale modelului Low. Hai să vedem despre ce e vorba.

Vorbim despre o versiune cu păr de ponei și imprimeuri de vacă, un trio vibrant de culori din piele lăcuită care amintesc de anii 2000 și cel puțin o pereche cu nisip injectat în logo-ul Swoosh. Separat de acestea, este programată și o variantă din denim, realizată în colaborare cu Ja Morant, ale cărei panouri sunt presate pentru a prinde formă, în loc să fie cusute tradițional.

Preț și disponibilitate

Să revenim la modelul nostru. Nike Air Force 1 Low „Blue Bell” și celelalte ediții florale nu au încă o dată de lansare confirmată.

Prețul este stabilit la 115 dolari.

Totuși, lansarea ar trebui să aibă loc „chiar după colț”, fiind disponibili pe site-ul oficial Nike și la anumiți retaileri parteneri.