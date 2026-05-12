Actrița în vârstă de 36 de ani, Hayden Panettiere, a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele decizii din viața ei, aceea de a renunța la custodia singurei sale fiice, Kaya. Fetița locuiește în prezent cu tatăl ei, fostul logodnic al vedetei, Wladimir Klitschko, în Ucraina. După ani de critici dure din partea publicului, actrița din serialul Nashville explică motivele reale din spatele acestei alegeri complicate.

Presiunea publica si o decizie sfasietoare

Să fim sincere, societatea tinde să judece extrem de aspru mamele. Iar când ești persoană publică, presiunea se înmulțește mare. Într-un episod al podcastului „On Purpose” moderat de Jay Shetty, actrița a detaliat momentul în care i-a cedat custodia completă lui Wladimir Klitschko. Acordul oficial a fost semnat în 2018 și a ținut prima pagină a ziarelor, mulți acuzând-o pe nedrept că și-a abandonat copilul.

Actrița a mărturisit că a fost „sfâșietor” să știe că unii oameni credeau că a renunțat atât de ușor la fiica ei. Ba chiar a ținut să clarifice speculațiile potrivit cărora ar fi fost „forțată” să meargă la tratament. „Aveam nevoie disperată de ajutor”, a recunoscut ea deschis.

Recomandari Hayden Panettiere lanseaza cartea This Is Me. Actrita vorbeste despre trauma traita la 18 ani

Lupta cu depresia postpartum si dependenta

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți complet copleșită după o schimbare majoră și să nu știi încotro să o apuci? Pentru actriță, care a adus-o pe lume pe Kaya în decembrie 2014, primele luni de maternitate au adus o suferință tăcută. Deși se descrie drept o „mamă leoaică” dispusă să facă orice pentru copilul ei, separarea de Klitschko din august 2018 a venit pe fondul unor probleme personale grave.

Fostul cuplu a rămas în relații bune, iar sportivul a cerut custodia exclusivă știind că asta era cel mai bine pentru fetiță la acel moment, în timp ce actrița se pregătea să se interneze. Decizia a fost „incredibil de grea”, dar necesară. „A devenit acest ciclu oribil de ani de zile în care m-am luptat cu depresia, anxietatea, alcoolismul și abuzul de substanțe și eu doar încercam să îmi găsesc calea de ieșire din acest întuneric”, a explicat ea. Într-un interviu acordat revistei Us Weekly, vedeta a descris acea perioadă drept un „coșmar pe viu”, dar a subliniat că a făcut „cea mai bună” alegere lăsând-o pe fetiță cu Klitschko, pe care îl consideră un „tată incredibil”.

Abia în 2023 a putut vorbi pe larg despre afecțiunea cu care s-a confruntat, recunoscând că nu și-a dat seama imediat ce se întâmplă cu ea. „Mi-aș fi dorit să știu despre depresia postpartum. Mi-aș fi dorit să știu să fiu atentă la ea”, a povestit ea, adăugând că a încercat să își înece sentimentele în alcool, o soluție temporară care a înrăutățit lucrurile. Această afecțiune este mult mai severă decât clasicul baby blues (așa cum explică și specialiștii de la Mayo Clinic) și poate dura luni întregi, manifestându-se prin schimbări de dispoziție, anxietate, sentimentul de copleșire și dificultăți în crearea unei legături cu bebelușul.

Recomandari Simona Butura de la Insula Iubirii s-a casatorit religios. Fosta concurenta asteapta o fetita

Punctul critic si drumul spre vindecare

Între noi fie vorba, vindecarea nu este niciodată un drum drept și lipsit de obstacole. Pe baza informațiilor publicate de Theblast, actrița a cerut ajutor de mai multe ori de-a lungul anilor. În 2022, a discutat deschis pentru revista PEOPLE despre dependența de alcool și opioide, care s-a suprapus peste vulnerabilitatea ei emoțională.

„Eram în vârful lumii și am stricat totul. Cred că am atins pragul de jos, dar apoi există acea trapă care se deschide”, a declarat ea. S-a internat voluntar într-un program de tratament și a urmat terapie pentru traume.

Și exact asta a fost cheia salvării ei.

Recomandari Blake Lively pierde o decizie cu Justin Baldoni. Actrita a ratat contracte de 87 milioane dolari

Ea a menționat că a durat mult timp și că „am depus multă muncă” pentru a se recupera. „Nu a fost ușor și au existat multe suișuri și coborâșuri, dar nu regret nici măcar cele mai urâte lucruri care mi s-au întâmplat”, a adăugat actrița, recunoscătoare pentru o a doua șansă la viață.

Cum arata astazi relatia cu fiica ei

Până în momentul în care a ajuns la un echilibru mental, viața fetiței ei își urmase deja cursul firesc. Să o mute din nou ar fi fost „nedrept și egoist” din partea ei, după cum însăși mărturisește. Numai că distanța fizică nu a rupt legătura dintre ele.

În prezent, Hayden are o relație „incredibilă” cu Kaya. Cele două vorbesc frecvent pe FaceTime, iar actrița o vizitează ori de câte ori are ocazia. Fetița are parte de doi părinți iubitori, iar vedeta este convinsă că fiica ei este „fericită și sănătoasă mental, emoțional, fizic, spiritual” și că „în niciun caz nu se simte abandonată”. Dincolo de ecrane, Kaya se bucură de o copilărie activă, vorbește deja mai multe limbi străine și este extrem de pasionată de echitație.