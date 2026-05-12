Drama din culisele filmului „It Ends With Us” pare departe de a se fi încheiat, chiar și după ce actrița principală și regizorul au ajuns la o înțelegere surpriză. Luni, Blake Lively a suferit o nouă dezamăgire în sala de judecată, după ce un judecător i-a respins cererea de a depune documente suplimentare legate de onorariile avocaților și daunele cerute în lupta ei legală cu Justin Baldoni.

Războiul declarațiilor și o decizie neașteptată

Și uite așa, fix când credeam că apele s-au liniștit după o bătălie de aproape doi ani, lucrurile se complică din nou. Ți s-a întâmplat vreodată să crezi că ai rezolvat o problemă uriașă, doar ca a doua zi să te lovești de un alt obstacol? Cam prin asta trece acum actrița. Deși s-a ajuns la o înțelegere, ea continuă să ceară agresiv compensații pentru procesul de defăimare de 400 de milioane de dolari intentat de Baldoni, pe care îl consideră o formă de răzbunare și care a fost respins anterior.

Conform documentelor depuse în instanță la New York, la doar trei zile după oficializarea înțelegerii, actrița solicită ca „daunele compensatorii să fie triplate, alături de daune punitive”. Echipa ei ceruse permisiunea să prezinte și mai multe materiale justificative, dar judecătorul a respins rapid această cerere.

Recomandari Un actor din It Ends With Us o contrazice pe Blake Lively. Detalii despre scena nasterii

Când legea intervine în culisele Hollywood-ului

Aici intervine avocatul ei, Michael Gottlieb. Într-un articol recent publicat de Theblast, aflăm că acesta a cerut instanței să impună „sancțiuni severe și obligatorii împotriva oricărei părți care intentează acțiuni nereușite de defăimare ca represalii împotriva reclamanților pentru hărțuire sexuală și represalii”.

Avocatul a invocat Secțiunea 47.1 din Codul Civil al Californiei (o lege relativ nouă, adoptată în 2023 în urma mișcării MeToo), explicând că aceasta există tocmai pentru a se asigura că oamenii pot „împărtăși experiențele lor cu instanțele, agențiile, presa și alții fără teama de a fi dați în judecată”. Gottlieb intenționa să depună un dosar de cinci pagini pentru a detalia exact cum ar trebui să primească actrița banii solicitați. Acuzațiile ei inițiale au fost protejate de Departamentul pentru Drepturile Civile din California, motiv pentru care judecătorul Lewis Liman, care a gestionat ambele cazuri, i-a dat dreptate anul trecut și a respins procesul lui Baldoni.

Cine a câștigat, de fapt, acest proces

Să fim sincere, dincolo de sălile de judecată, bătălia de imagine este la fel de aprigă. Avocații lui Baldoni au respins ferm ideea de a plăti ceva în plus, numind efortul actriței din „Gossip Girl” de a-și recupera cheltuielile de judecată drept „draconic”. Mai mult, ei au acuzat-o că încearcă să devină „imună la orice culpabilitate pentru actele sale greșite”.

Recomandari Ryan Reynolds criticat de fani in online. Blake Lively continua procesul de 400 milioane dolari

Bryan Freedman, avocatul regizorului, a descris înțelegerea drept un „câștig și o victorie totală” pentru tabăra sa. El a declarat clar: „Instanța respinsese deja 10 dintre cele 13 cereri ale doamnei Lively, inclusiv fiecare cerere de hărțuire sexuală, fiecare cerere de defăimare și toate cererile împotriva pârâților individuali”, adăugând că „doamna Lively a retras voluntar restul”.

Mic detaliu, mare diferență.

Freedman a mai susținut că: „În opinia noastră, au ajuns la o înțelegere pentru că știau că vor pierde în instanță”, menționând că singura problemă rămasă implică „o cerere în curs de soluționare pentru onorarii bazată pe o problemă foarte restrânsă”.

Recomandari Blake Lively speră să se împace cu Taylor Swift după proces. Actrița nu este invitată la nuntă

Milioane de dolari pierdute și un final fără despăgubiri directe

Dar echipa actriței vede lucrurile complet diferit, numind acordul o „victorie răsunătoare”. Într-o declarație oficială, aceștia au punctat: „Prin acceptarea acestei înțelegeri și renunțarea la dreptul lor de a face apel, Justin Baldoni și fiecare pârât individual se confruntă acum cu răspunderea personală pentru abuzul sistemului legal în scopul de a o reduce la tăcere și a o intimida pe doamna Lively”.

Ei susțin că acordul demontează ideea că actrița ar fi inventat ceva: „Și prin admiterea faptului că preocupările doamnei Lively «meritau să fie auzite», pârâții au pus capăt odată pentru totdeauna ficțiunii conform căreia doamna Lively a «fabricat» acuzații de hărțuire sexuală și represalii”. Declarația continuă ferm: „Din prima zi, misiunea lui Blake Lively a fost clară: să expună și să tragă la răspundere pe cei care folosesc campaniile de denigrare și procesele de represalii ca arme pentru a intimida și a reduce la tăcere supraviețuitorii. Această misiune continuă”.

Numai că, între noi fie vorba, surpriza cea mare este că Blake Lively nu a primit nicio plată financiară directă în urma acestei înțelegeri. Asta deși actrița a susținut în documentele depuse că a pierdut nu mai puțin de 40,5 milioane de dolari după ce a fost etichetată drept o „fată rea” și un „bătăuș”. Ea a mai reclamat pierderi de până la 87,8 milioane de dolari din oportunități de actorie și contracte de imagine, plus alte 143,5 milioane de dolari din profituri reduse pentru brandurile ei de îngrijire a părului și de alcool.

Echipa lui Baldoni a respins aceste cifre, numindu-le estimări „fanteziste” (pie in the sky), argumentând că reputația ei a avut de suferit din cauza propriilor acțiuni. Situația a fost complicată și de o jurnalistă care a susținut că Lively a „intimidat-o” (bullied) și a încercat să o împiedice să depună mărturie după ce au apărut acuzațiile de „campanie de denigrare”. Așa că, deocamdată, dosarul rămâne pe masa judecătorului Lewis Liman exclusiv pentru decizia finală legată de acele onorarii avocațiale pe care ambele tabere și le dispută cu atâta îndârjire.