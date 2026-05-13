Ziua de 13 mai are o însemnătate cu totul aparte în familia Laviniei Pîrva și a lui Ștefan Bănică Jr. Alexandru, băiețelul celor doi artiști, a împlinit frumoasa vârstă de 7 ani, un moment care a adus la suprafață o mulțime de amintiri prețioase pentru mama lui.

Ce înseamnă cu adevărat iubirea de mamă

Să fim sincere, oricât de mult am citi despre parenting sau oricâte sfaturi am primi din stânga și din dreapta, realitatea ne lovește abia în momentul în care ne ținem copilul în brațe. Lavinia a simțit exact același lucru și a ținut să împărtășească asta pe Instagram, într-o postare plină de emoție. „13 mai este, pentru mine, cea mai importantă zi din viața mea. Este ziua în care l-am adus pe lume pe Alexandru„, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Și exact asta e cheia.

Într-un articol recent publicat de Unica, vedeta și-a amintit de o discuție veche pe care a avut-o cu propria ei mamă (un moment cu care multe dintre noi rezonează perfect). Cuvintele pe care le-a primit atunci au căpătat sens abia mai târziu: „Când vei fi mamă, vei avea o grijă care te va urmări toată viața, oriunde te-ai afla și indiferent în ce punct al vieții vei fi.”

„Atunci nu înțelegeam cu adevărat ce voia să spună, pentru că sunt lucruri în viață pe care nu le poți înțelege decât trăindu-le”, a continuat ea confesiunea. Ți s-a întâmplat vreodată să dai dreptate mamei tale abia la ani distanță?

O transformare emoțională alături de copilul ei

Rolul de părinte vine la pachet cu o doză uriașă de vulnerabilitate, dar și cu o putere pe care nu știai că o ai. Lavinia povestește cu multă căldură despre legătura specială pe care o are cu Alexandru.

„Doar în clipa în care ai venit pe lume am înțeles cu toată ființa mea ce înseamnă iubirea unei mame. Este grija aceea care nu doarme niciodată, protecția aceea pe care probabil doar o mamă o poate înțelege cu adevărat. Dar merită totul… pentru că este iubirea supremă. Bucuria supremă. Totul se simte la cea mai mare intensitate. Este o iubire pe care nu aș fi avut cum să o cunosc fără tine”, a explicat ea.

Iar lucrurile nu se opresc doar la grija maternă. Între noi fie vorba, creșterea unui copil este, în egală măsură, și o creștere a noastră ca adulți. Lavinia recunoaște că băiețelul ei a ajutat-o să descopere laturi noi ale propriei personalități.

Bucuria de a crește împreună zi de zi

„Datorită ție am descoperit în mine lucruri despre care nu credeam că există și sentimente pe care nu credeam că este posibil să le trăiesc„, a adăugat artista.

Numai că vârsta de 7 ani marchează un prag important, cel al independenței care începe să prindă contur. „Astăzi împlinești 7 ani… cei mai importanți și mai transformatori ani pentru tine, dar și pentru mine. Pentru că am învățat și am crescut împreună și am făcut echipă…. Cea mai frumoasă și puternică echipă!”, a mai scris vedeta în mediul online.

În finalul mesajului, artista i-a transmis lui Alexandru toată dragostea ei și a lui Ștefan Bănică Jr: „Îți mulțumim că ne-ai ales pe noi să îți fim părinți. Te iubim cu toată ființa noastră, iar cea mai mare dorință este să fii bine, sănătos, fericit, iubit și înțelept. La mulți ani, soarele nostru!”.

Postarea de pe Instagram a adunat rapid zeci de aprecieri din partea urmăritorilor, aducând în prim-plan o discuție deschisă despre cum maternitatea ne remodelează viața din temelii.